Grosser Gemeinderat Winterthur – Schulpflege wird zum gut bezahlten Nebenjob Gegen den Willen des Stadtrats haben Bürgerliche das Pensum und den Lohn der künftigen Schulpflegerinnen und Schulpfleger erhöht. Für 50 Prozent erhalten sie rund 80’000 Franken. Michael Graf

Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) bei einem Infoanlass der Elternräte zur Schulreform Anfang September. Am Sonntag wurde diese als Teil der neuen Gemeindeordnung angenommen. Foto: Enzo Lopardo

Am Sonntag nahm Winterthur die neue Gemeindeordnung mit über 70 Prozent Ja-Stimmen an. Am Montag beschloss das Parlament bereits die ersten Präzisierungen zur damit verbundenen grossen Schulreform. Es war nämlich bisher offen, wie gross das Pensum der noch zu wählenden sechs Mitglieder der verkleinerten, zentralen Schulpflege ausfällt. Der Stadtrat schlug 40 Prozent vor.

«Das reicht nicht», fand Gabriella Gisler (SVP). «Wir wollen kein Abnickgremium.» Monica Della Vedova (GLP) doppelte nach: «Es braucht ein genaues Hinschauen, sonst werden Anträge der Behörden nur durchgewinkt.» Das spare auch Kosten, etwa wenn Sonderschulungsmassnahmen sinnvoll überprüft werden könnten.