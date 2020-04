Ersatzwahl Schulpflege Russikon – Schulpflegemitglieder werben für FDP-Kandidatin In einem Wahlinserat finden sich die Namen aller amtierenden Schulpflegemitglieder. Das sei befremdlich, findet das Politische Gemeindeforum Russikon. Nadja Ehrbar

Die amtierenden Schulpflegemitglieder, inklusive Präsident David Goldschmid, unterstützen FDP-Kandidatin Marica Cvetic. Foto: PD

«Marica Cvetic am 17. Mai in die Schulbehörde Russikon». Das steht auf einem Inserat in der aktuellen Ausgabe des Russiker Mitteilungsblatts «Äxgüsi». Darunter sind zahlreiche Namen von Männern und Frauen aufgelistet, die Cvetic ihre Stimme geben wollen. Die FDP-Kandidatin hatte im ersten Wahlgang am 9. Februar 522 Stimmen geholt. Die parteilose Herausforderin Pascale Bräuer erhielt 498 Stimmen. Doch das absolute Mehr von 524 erreichten beide nicht. Deshalb ist ein zweiter Wahlgang nötig. Die Gewählte soll Karin Frischkopf (FDP) ersetzen, die zurücktritt.