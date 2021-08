Hagenbuch: Gemeinderat will Wechsel – Schulpräsident wehrt sich gegen neues Wahlverfahren Der Austausch sei nicht befriedigend, sagt die Gemeindepräsidentin von Hagenbuch. Es gehe um mehr Kontrolle, sagt der Schulpräsident. Nicole Döbeli

Gemeindepräsidentin Therese Schläpfer (SVP) und Schulpräsident Horst Steinmann (SP) sind sich uneins. Fotos: Heinz Diener/Madeleine Schoder

Zwischen dem Gemeinderat Hagenbuch und dem Schulpräsidium Hagenbuch harzt es. Die Zusammenarbeit könne nach jahrelangen Erfahrungen verbessert werden, schreibt Gemeindepräsidentin Therese Schläpfer (SVP) im Mitteilungsblatt. Am Telefon führt sie aus: «Der Austausch lässt zu wünschen übrig.» Es habe immer wieder Situationen gegeben, die in Feuerwehrübungen resultiert hätten, weil der Gemeinderat erst spät über Begebenheiten in der Primarschule informiert worden sei. «Weiter ins Detail kann ich nicht wegen des Amtsgeheimnisses.»

Horst Steinmann (SP), 2002 in die Schulpflege gewählt und seit drei Legislaturen deren Präsident, sagt: «Der Gemeinderat will mehr wissen, als ich wegen des Datenschutzes sagen darf.» Welches Kind welche Sonderschulmassnahme brauche, sei für die Entscheide des Gemeinderats irrelevant: «Auch wenn in einem Dorf manchmal geredet wird.»