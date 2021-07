Abfindungen in Winterthur – Schulpräsidenten können nicht mit hoher Entschädigung rechnen Winterthur stimmt im Herbst über die Abschaffung der Kreisschulpflegen ab. Anders als Zürich zahlt die Stadt Winterthur aber keine hohen Abfindungen. Nina Thöny , Gregory von Ballmoos

Noch amtieren Chantal Galladé und Christoph Baumann als Präsidentin und Präsident der Kreisschulpflegen Stadt-Töss und Oberwinterthur. Foto: Marc Dahinden

Ein Schulpräsident in Zürich tritt freiwillig zurück und kassiert dafür 650’000 Franken Abgangsentschädigung. Dies entspricht dreieinhalb Jahressalären und ist so im Personalstatut vorgesehen. Wer über acht Jahre im Dienst der Stadt Zürich steht, bekommt bis 50 Jahre anderthalb Jahreslöhne. Die Entschädigung steigt bis ins Alter von 55 Jahren steil an, weil Personen über 50 als schwer vermittelbar gelten auf dem Arbeitsmarkt. Dann sinkt die Entschädigung wieder, weil das Pensionsalter näher rückt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

In Winterthur kommt es möglicherweise bald zu vier Abgängen von Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten. Im September wird über die neue Gemeindeordnung abgestimmt. Ein Kernstück davon: die Aufhebung der Kreisschulpflegen und damit die Abschaffung der Präsidien. Bei einem Ja sind also Chantal Galladé (SP), Christoph Baumann (SP), Martha Jakob (GLP) und René Schürmann (CVP) ihren Job los, weil es diesen schlicht nicht mehr gibt. Muss die Stadt Winterthur bald Abgangsentschädigungen in Millionenhöhe leisten?