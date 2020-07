Schulbetrieb in Winterthur – Schulreisen mit Übernachtungen sind tabu Obwohl Klassenlager nach dem kantonalen Schutzkonzept bereits seit drei Wochen wieder erlaubt wären, hat das Schulhaus Neuhegi eine geplante Abschlussreise abgesagt. Die SVP wundert sich, wer die strengen Regeln in Winterthur festgelegt hat. Nina Thöny

Solche Bilder wird es in Winterthur vorerst nicht geben: Die Schulen müssen für Ausflüge auf den öffentlichen Verkehr verzichten. Foto: Keystone

Ein Vater zweier Schülerinnen des Schulhauses Neuhegi ist enttäuscht. Am kommenden Montag wäre die Klasse der einen Tochter mit den Velos zum Campingplatz Gütighausen an der Thur gefahren, hätte dort eine Nacht gezeltet und wäre am nächsten Tag wieder heimgeradelt. Am Freitag wurde die Reise jedoch kurzfristig abgesagt, die Schulleiterin informierte die Eltern mit einem Brief, der dem «Landboten» vorliegt. In diesem steht, dass Schul- und Abschlussreisen zu Fuss oder mit dem Velo zwar erlaubt wären, jedoch nur ohne Übernachtung.