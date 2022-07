Aus dem Obergericht Zürich – Schuss in Sofalehne gefährdete Leben der Ehefrau Statt wegen versuchter vorsätzlicher Tötung hat das Obergericht einen Mann wegen Gefährdung des Lebens verurteilt. Und es hat die Freiheitsstrafe reduziert. Patrick Gut

Das Zürcher Obergericht hat einen Mann, der in Richtung seiner Frau geschossen hatte, zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 3¾ Jahren verurteilt. Archivfoto: Urs Jaudas

Was Mitte Juli in einem Einfamilienhaus in der Agglomeration von Winterthur geschah, ist weitgehend unumstritten. Als seine Frau am späteren Nachmittag von der Arbeit nach Hause kam, lag der damals 40-jährige Ehemann bekokst und alkoholisiert im Bett.