Material für 34 Spitäler – Schutzkittel aus China eingetroffen Am Sonntag ist ein Airbus mit einer ersten Lieferung an Schutzmaterial aus Shanghai in Zürich gelandet. Neun weitere Flüge sollen folgen. Patrick Gut

120 Kubikmeter oder mehrere Hunderttausend Schutzkittel hat die Swiss am Sonntag für die Kantonsapotheke von Shanghai nach Zürich transportiert. Der erste von zehn Transportflügen. Foto: Swiss

In Zürcher Spitälern mangelt es im Moment vor allem an Schutzkitteln. Am Montag vermeldete die Gesundheitsdirektion Linderung. Am Vorabend ist in Zürich-Kloten nämlich ein Airbus der Swiss mit Schutzmaterial aus China gelandet.