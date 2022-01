Vogelgrippe im Weinland – Schutz- und Überwachungszone ab sofort aufgehoben Hüntwangen war ein Einzelfall, die Lage erfordert aber weiterhin Aufmerksamkeit – gerade entlang grosser Gewässer wie dem Rhein. Almut Berger

Auf dem Erlebnishof in Hüntwangen musste wegen der Vogelgrippe sämtliches Geflügel getötet werden. Foto: Balz Murer

In einer Hobby-Geflügelhaltung in Hüntwangen im Bezirk Bülach war Ende November das Vogelgrippevirus H5N1 festgestellt worden. Um den Seuchenherd herum wurde vom Veterinäramt des Kantons Zürich eine Schutz- und Überwachungszone eingerichtet. Diese umfasste unter anderen die Gemeinden Berg am Irchel, Flaach, Freienstein-Teufen, Rheinau und den westlichen Teil von Marthalen bei Ellikon am Rhein. Geflügelhaltende waren verpflichtet, jeden Kontakt zwischen ihren Tieren und Wildvögeln zu verhindern. Dazu kamen diverse verschärfte Hygienevorschriften.