Die lästige Holperkante – Schutzengel der Fussgänger, Feindbild der Velofahrer Fussgänger und Strassenplaner mögen sie, alle anderen weniger: Die Trottoirüberfahrt ist plötzlich überall. Warum eigentlich? Michael Graf

Wer die Trottoirüberfahrt aus spitzem Winkel erwischt, bereut. Hier ein Beispiel am Breiteplatz. Foto: Marc Dahinden

Sie ist der neue Liebling der Verkehrsplaner: die Trottoirüberfahrt. Bei der Sanierung der Technikumstrasse sollen gleich an zwei Stellen Trottoirüberfahrten entstehen: bei der Zufahrt zum Neumarkt und am Holderplatz. Doch was ist eigentlich eine Trottoirüberfahrt – und warum ist sie plötzlich überall?