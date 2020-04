Als in der Region die Pest wütete – Schutzlos ausgeliefert Während die Corona-Epidemie viele Menschen unvorbereitet trifft, erinnert der Historiker Reinhard Nägeli daran, dass Seuchen früher zur Lebensrealität gehörten. Gabriele Spiller

Der Historiker Reinhard Nägeli hat sich aus aktuellem Anlass näher mit der Grabplatte des Pestopfers Samuel Peyer in der Kirche Marthalen beschäftigt. Bild: Enzo Lopardo

Eine eindrucksvolle Grabplatte in der Kirche Marthalen erinnert an einen heute fast unbekannten Toten: «Den 21. Dezembris anno 1611 ist in dem Herren seligklichen entschlafen (…) des Banners Vortrager und bestallter Hauptmann der Stadt Schaffhausen», sein Name war Samuel Peyer. Unter dem Allianzwappen der beiden verheirateten Geschlechter ist auch die Grabschrift für die Ehefrau vorgesehen. Doch das Todesdatum für «die edel und tugendreiche Frau Barbara Zieglerin» fehlt. Der Marthaler Historiker Reinhard Nägeli kennt die Geschichte.