Der FCW verliert in Wil – Schwache Halbzeit, verdiente Niederlage Achtmal in Folge hatte der FC Wil nicht gewonnen. Dann kam der Nachbar aus Winterthur und die Negativserie ging zu Ende. In der 51. Minute fiel das Tor zum 1:0 der Wiler, einem verdienten Sieg gegen schwache Winterthurer. Hansjörg Schifferli

Auch die Offensivkraft von Innocent Emeghara genügten gegen den FC Wil (im Bild Torhüter Philipp Köhn ) nicht. Heinz Diener

Natürlich gab es Gründe, an diesem eisig-kalten Abend vom doch so gut in die Saison gestarteten Winterthurer keine Salonvorstellung zu erwarten. Denn es stehen zurzeit nicht weniger als zehn ihrer Fussballer auf der Verletztenliste.

Dass nach Torhüter Raphael Spiegel und Linksverteidiger Pascal Schüpbach, die durch Dario Marzino und Andreas Wittwer zuletzt aber gut vertreten wurde, der Reihe nach auch der zentrale Mittelfeldspieler Gezim Pepsi und die starken Offensivkräfte Remo Buess und Davide Callà ausfielen – das konnte sich bemerkbar machen. Pepsi hatte ja schon zuletzt gefehlt, Buess und Callà sassen im Bergholz erstmals nebeneinander. Buess mit einer Verhärtung im Oberschenkel, die keiner längeren Pause bedarf, Callà aber mit einer Entzündung an einer Ferse, die noch keine Prognosen erlaubt.