Schulstreit in Zollikon – Jetzt erhöhen Lehrer und Politiker den Druck auf die Gemeinde Drei Ortsparteien fordern eine politische Aufarbeitung des Konflikts an der Schule Rüterwis im Zollikerberg. Leiter Bildung und Schulpflege sehen sich derweil mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Fabienne Sennhauser

Lehrpersonen des Rüterwis werfen dem Leiter Bildung gezielte Falschaussagen vor. Foto: Manuela Matt

«Ich hätte es nicht überlebt, nochmals ein Jahr so weiterzumachen», sagt M. Heer (Name geändert). «In diesem Schulhaus bin ich permanentem Stress ausgesetzt.» Mit dem Beginn der Sommerferien wird die erfahrene Lehrperson ihren langjährigen Arbeitsplatz an der Schule Rüterwis im Zollikerberg deshalb verlassen.