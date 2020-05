Explosion in Chemiefabrik – Schwarzer Rauch über Venedig In einer Chemieanlage im Industrieviertel Marghera am Festland ist ein Feuer ausgebrochen. Der Wind weht in Richtung historische Altstadt. UPDATE FOLGT

Eine riesige Rauchwolke steigt aus dem Areal empor. Quelle: Twitter/Comune die Venezia

In einer Chemiefabrik in Venedig ist es zu einer Explosion gekommen. In einer Anlage im Industrieviertel Marghera am Festland sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.

Ein Notfallplan für die «mögliche Freisetzung von Chemikalien in die Umwelt» sei in Kraft gesetzt worden. Nach ersten Angaben sollen zwei Menschen verletzt worden sein.

Die Kommune Venedig erklärte, der Wind wehe in Richtung historische Altstadt. Die Menschen sollten drinnen bleiben und Fenster und Türen geschlossen halten. Auf Fotos und Videos der Feuerwehr war zu sehen, wie eine grosse schwarze Rauchsäule aufzog.

( SDA )