Jedes Mal wenn Stephan Gutzwiller aus Basel sein Kesselchen mit Rüstabfällen auf den Kompost leert, streut er anschliessend eine kleine Schaufel schwarzes Pulver darüber: Pflanzenkohle. Seit einigen Jahren wird Pflanzenkohle unter den Hobbygärtnern in der Schweiz und auch in der Landwirtschaft immer mehr zum Thema. Ihre Anwender schwärmen, Pflanzenkohle verbessere auf natürliche Weise den Boden.

Was ist dran am schwarzen Wunderpulver? Vor einem Jahr publizierte Agroscope, das Kompetenzzentrum des Bundes für Forschung in der Landwirtschaft, eine Studie zum Potenzial der Pflanzenkohle in der Landwirtschaft. Die Resultate sind durchweg positiv und belegen wissenschaftlich, was Praktikerinnen und Praktiker bereits erfahren haben: Mit Pflanzenkohle angereicherte Böden können mehr Wasser speichern, stellen Pflanzen mehr Nährstoffe zur Verfügung und fördern das Bodenleben.

«Pflanzenkohle kann an ihrer Oberfläche und in ihren Poren Nährstoffe binden und wieder freisetzen.» Stephan Gutzwiller, Umweltwissenschaftler und Pflanzenkohle-Experte

«Die Wasserspeicherfähigkeit ergibt sich aufgrund der sehr porösen Struktur der Pflanzenkohle», erklärt Stephan Gutzwiller, der sich als Umweltwissenschaftler beruflich mit dem Thema befasst. «Dadurch kann sie das Vierfache ihres Eigengewichts an Niederschlägen aufnehmen und später wieder abgeben.» Ähnlich ist es bei den Nährstoffen: «Pflanzenkohle kann an ihrer Oberfläche und in ihren Poren Nährstoffe binden und wieder freisetzen – die Kohle muss aber zuerst mit entsprechenden Nährstoffen aufgeladen werden», sagt Gutzwiller.

Bei der Verkohlung werden Schadstoffe zerstört

Das Aufladen ist über verschiedene Wege möglich. Gärtnerinnen und Gärtner geben Pflanzenkohle meist einfach dem Kompost bei. Dabei hat sich gemäss Gutzwiller ein Verhältnis von 1:10 bewährt, also ein Teil Pflanzenkohle auf zehn Teile Kompost. Möglich ist aber auch eine Aufladung mit Mist, Komposttee (eine aus Kompost hergestellte Lösung aus Mikroorganismen und Nährstoffen) oder Bokashi (vollökologischer Dünger aus fermentierten Küchenresten).

Ihre für den Boden nützlichen Eigenschaften erhält die Pflanzenkohle bei ihrem Herstellungsprozess, wie die Agroscope-Studie aufzeigt. Als Ausgangsmaterial eignet sich sämtliches getrocknete Pflanzenmaterial, vornehmlich Holz. Dieses Material wird nicht verbrannt, sondern verkohlt.

Während dieses Prozesses wird die Biomasse ohne Sauerstoffzufuhr auf mindestens 400 Grad erhitzt. Bei dieser sogenannten Pyrolyse wird das Ausgangsmaterial schwarz, sieht aber noch fast gleich aus. Die chemischen Eigenschaften haben sich durch die Verkohlung aber komplett verändert: Das Material enthält nun vor allem Kohlenstoff, aber auch Kalium, Phosphor, Magnesium und andere Stoffe. Gewisse Schadstoffe, die sich in den Pflanzen befunden haben – etwa Antibiotika oder Pestizide –, sind zerstört.

Die Herstellung ist auch gut fürs Klima

Sehr willkommener Nebeneffekt: Das CO₂, das die Pflanze für ihr Wachstum der Atmosphäre entnommen hat, wird bei der Pyrolyse nur teilweise freigesetzt, sondern bleibt zu ca. 60 Prozent in der Pflanzenkohle gebunden. Stirbt hingegen eine Pflanze am Ende ihres Lebens normal ab oder wird sie verbrannt, kehrt normalerweise das CO₂ in die Atmosphäre zurück. Das heisst: Die Herstellung von Pflanzenkohle ist auch gut fürs Klima.

Beat Rölli, Permakulturberater aus Emmen LU, gehörte zu den Ersten, die in der Schweiz mit Pflanzenkohle experimentierten. 2006 hörte er bei einem Workshop in den Niederlanden zum ersten Mal davon. Zurück in der Schweiz, fing er ebenfalls an, Pflanzenkohle zur Verbesserung des Bodens einzusetzen. Sein Fazit: «Bei bereits sehr gut gepflegten Böden merkt man den Unterschied weniger deutlich, bei ausgelaugten Böden hingegen schon.»

Rölli setzt Pflanzenkohle auch in Hochbeeten ein, da diese aufgrund ihrer exponierten Lage schneller austrocknen als Gartenböden. In der Permakulturbewegung gehört die Pflanzenkohle mittlerweile zu den Standardmethoden. Das kommt nicht von ungefähr. «In der Permakultur suchen wir Lösungen, die für ein ganzes System funktionieren – das ist bei der Pflanzenkohle der Fall», sagt Rölli. Der Boden wird verbessert, das Klima kann durch das Versenken des CO₂ im Boden geschützt werden.

Nicht zu empfehlen: Grillkohle

Wichtig ist gemäss Pflanzenkohleanwendern jedoch auch, dass auf die Herkunft der Kohle geachtet wird. Denn Schwermetalle, die vor der Verkohlung in der Pflanze vorhanden waren, bleiben auch danach darin enthalten. Sie bleiben zwar gemäss der Agroscope-Studie in der Kohle gebunden und werden nicht an die Pflanzen abgegeben. Trotzdem soll eine Anreicherung von Schwermetallen im Boden verhindert werden, weshalb das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Pflanzenkohle möglichst arm an Schwermetallen sein sollte.

Die Schweiz hat deshalb das Europäische Pflanzenkohlezertifikat EBC-Agrobio als Standard für den Einsatz von Pflanzenkohle in der Landwirtschaft eingeführt. Was für die Landwirtschaft Sinn ergibt, gilt auch im Garten. Wer Pflanzenkohle kauft, sollte bloss zertifizierte nehmen. Nicht zu empfehlen ist Grillkohle, da hier die Herkunft des Materials sowie die Herstellung der Kohle oftmals unklar ist.

