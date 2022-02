Ausbaufähig; Solaranlage auf dem Dach einer Schule. Foto: Michael Scherrer (20 Minuten)

Seit dem Übereinkommen von Paris haben viele Staaten versprochen, bis 2050 klimaneutral zu sein – darunter auch die Schweiz. Ein jüngst veröffentlichter Bericht der International Energy Agency legt jedoch nahe, dass mit den existierenden Massnahmen das gesteckte Ziel kaum zu erreichen ist. Die Entwicklung neuer umweltfreundlicher Technologien ist deshalb gefragt.

Doch die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich ist ins Stocken geraten, wie weltweit erhobene Zahlen für neu eingereichte Patente der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigen. Die Schweiz bildet hierbei keine Ausnahme – es scheint also schwieriger geworden zu sein, Patente für umweltfreundliche Technologie hervorzubringen.

Die Kosten für die Erforschung und Entwicklung neuer Technologien finanzieren Schweizer Unternehmen zum grössten Teil aus unternehmensinternen Quellen. Die finanziellen Spielräume sind jedoch aufgrund der Pandemie bei vielen Unternehmen eingeschränkt, umso dringender erscheint es, mit wirtschaftspolitischen Massnahmen die Rahmenbedingungen zu verbessern.

Dazu eignen sich einerseits Massnahmen, die die Nachfrage nach grünen Technologien ankurbeln. Dies führt zu einer grösseren Verbreitung bereits existierender umweltfreundlicher Technologien, stimuliert aber auch die Erforschung und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. Instrumente, die sich hierfür eignen, sind etwa Regulierungen, Lenkungsabgaben, Emissionshandelssysteme, Labels oder Informationsmassnahmen.

Andererseits braucht es aber auch Massnahmen, die direkt die Forschung und Entwicklung in Unternehmen unterstützen. Dazu kann der Bund Firmen finanziell unterstützen, etwa durch direkte Förderung. Weiter sollte er die Forschungs- und Entwicklungskooperationen zwischen Firmen und zwischen Hochschulen und der Privatwirtschaft fördern und so den unternehmensinternen Aufbau von Know-how vorantreiben.

Ein gut austarierter Mix von Massnahmen ist zentral, damit die Entwicklung neuer grüner Technologien vorangeht. Dies geht auch aus einer Studie zu umweltfreundlichen Technologien hervor, bei der Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt wurden, wie sie auf verschiedene Massnahmen reagieren würden. Sie zeigte, dass Massnahmen wie etwa Abgaben auf fossile Brennstoffe zwar dazu anregten, umweltfreundliche Energietechnologien im Unternehmen einzuführen, dass aber durch diese Investitionen die finanziellen Mittel für die Erforschung und Entwicklung neuer grüner Technologien fehlten. Daher ist es wichtig, dass neben Massnahmen, die die Nachfrage nach grüner Technologie ankurbeln, auch solche ergriffen werden, die direkt die Forschung und Entwicklung unterstützen.

Gelingt es der Schweiz, die Entwicklung von neuen grünen Technologien voranzutreiben, so profitiert sie in Zukunft gleich doppelt: Zum einen kann sie ihre CO 2 -Emissionen senken, zum anderen stärkt sie dadurch auch den eigenen Wirtschaftsstandort.

