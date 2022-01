Gesetzliche Quote wirkt – Schweiz erstmals nicht mehr Schlusslicht bei Frauenanteil in Chefetagen Mehrere Konzerne haben den Anteil der Frauen in der obersten Führung deutlich gesteigert. Doch etliche Firmen haben noch keinen Fortschritt gemacht. Peter Burkhardt

Sie sitzt an den Hebeln der Macht: Die Schweizerin Marie France Tschudin leitet seit 2019 die Pharmasparte von Novartis, den mit Abstand umsatzstärksten Geschäftsbereich. Foto: PD

Nein, die Schweiz ist keine Vorreiterin bei der Gleichstellung von Frau und Mann im Wirtschafts- und Arbeitsleben. Aber immerhin: Erstmals ist unser Land nicht mehr auf dem letzten Rang in ganz Europa, was den Frauenanteil in den Geschäftsleitungen grosser Unternehmen betrifft. Das zeigt eine neue Studie des Kadervermittlers Russell Reynolds.