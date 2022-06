Gibt es tatsächliche keine Gasvorkommen in der Schweiz?

Schmid sagt, dass das nicht stimme. Wir haben erhebliche Gasvorkommen in der Schweiz: Im Lac Léman, im Jura, im Tessin, an gewissen Orten in der Deutschschweiz. Aber es war nie ein grosses politisches Thema, diese zu fördern. Und jetzt sei die Strategie eine andere. Schmid erwähnt noch, dass die Preise für das Gas noch stark steigen könnten.