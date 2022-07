Verleihung der Fields-Medaille – Schweiz räumt bei «Mathe-Nobelpreis» ab Wie haben Sie es mit Zahlen? Testen Sie hier Ihr mathematisches Können. Übrigens: Gerade haben zwei in der Schweiz tätige Forschende einen prestigeträchtigen Preis erhalten. Joachim Laukenmann

Die Fields-Medaille wird alle vier Jahre an zwei bis vier Mathematiker oder Mathematikerinnen verliehen, die jünger als 40 Jahre sind.

Hugo Duminil-Copin, Professor an der Universität Genf und am Institut des hautes études scientifiques (IHES) bei Paris, sowie Maryna Viazovska, Professorin an der ETH Lausanne, haben heute in Helsinki die prestigeträchtige Fields-Medaille erhalten.

Alle vier Jahre blickt die Welt der Mathematik auf deren Verleihung. Sie wird oft als Nobelpreis der Mathematik bezeichnet, wobei der Vergleich nur zum Teil passt – der Nobelpreis wird jedes Jahr verliehen, die Fields-Medaille nur alle vier Jahre, deren Preissumme liegt bei umgerechnet rund 11’200 Schweizer Franken, die drei Preisträger des Nobelpreises für Physik erhielten 2021 zusammen rund 932’000 Franken. Dennoch ist die «Internationale Medaille für herausragende Entdeckungen in der Mathematik», wie die nach dem kanadischen Mathematiker und Stifter John Charles Fields (1864–1932) benannte Medaille offiziell heisst, sicher eine der höchsten Auszeichnungen, die ein Mathematiker erhalten kann. Sie wird an zwei bis vier Mathematiker verliehen, die weniger als 40 Jahre alt sind.

Der 36-jährige Franzose Hugo Duminil-Copin, Professor an der Universität Genf und Träger der Fields-Medaille. Foto: PD

Duminil-Copin forscht im Bereich sogenannter Phasenübergänge, die wir auch aus unserem Alltag kennen, etwa wenn flüssiges Wasser im Gefrierfach zu Eis erstarrt oder beim Kochen verdampft. Eine direkte Anwendung habe seine Forschung nicht, heisst es in einer Mitteilung der Universität Genf. Aber seine mathematischen Modelle der Phasenübergänge seien wichtig, denn sie führten zu einem besseren Verständnis vom Verhalten der Materie. «Das gibt uns ein solides Fundament, das für angewandte Forschung verwendet werden kann mit Blick auf industrielle Entwicklungen, die wir noch nicht voraussehen können», wird Duminil-Copin in der Mitteilung zitiert.

Zweite Frau, die mit der Fields-Medaille ausgezeichnet wird

Maryna Viazovska von der ETH Lausanne ist nach Maryam Mirzakhani die zweite Frau unter den bisher mehr als 60 mit der Fields-Medaille ausgezeichneten Forschenden. Die junge Professorin mit Spezialgebiet Zahlentheorie forscht zu dichten Kugelpackungen. Das kennen wir von den Orangenpyramiden auf dem Marktstand. Es gibt keine Möglichkeit, die kugelrunden Objekte dichter zu packen als bei diesen Orangenpyramiden. Viazovska erhält die Fields-Medaille für ihre Lösung des Problems der dichten Kugelpackung in den Dimensionen 8 und 24.

Die Frage, wie man Kugeln so dicht wie möglich aneinanderpacken kann, beschäftigt die Mathematik bereits seit mehr als vier Jahrhunderten. Johannes Kepler postulierte bereits 1611 – jedoch ohne entsprechenden Beweis –, dass dies in einem dreidimensionalen Raum am besten in Form einer Pyramide gelingt. Seine Hypothese wurde schliesslich 1998 bewiesen.

Damit war es an der Zeit, sich neuen Dimensionen zuzuwenden. «Die Schwierigkeit besteht darin, dass das Problem zwar das gleiche bleibt, aber jede Dimension anders ist und die optimale Lösung stark von der Dimension abhängt», wird die Mathematikerin in einer Mitteilung der ETH Lausanne zitiert. Warum gerade die Dimensionen 8 und 24? «Weil es sich dabei um spezielle Dimensionen handelt und die Lösungen dafür besonders elegant sind», sagt Viazovska.

Maryna Sergiivna Viazovska (37) ist eine ukrainische Mathematikerin, die an der ETH Lausanne forscht. Nun erhielt sie die Fields-Medaille. Foto: Fred Merz/Lundi13

Bei der letzten Verleihung der Fields-Medaille 2018 erhielt Alessio Figalli von der ETH Zürich eine von drei Fields-Medaillen. Er forscht zum sogenannten optimalen Transport. Was da optimal transportiert wird, können Moleküle in einer Wolke sein oder Waren in Lastwagen. Weitere Anwendungsfelder seiner Forschung sind die Stadtplanung, die Verteilung von Ressourcen, das Design von Computerchips und die Astrophysik – überall gibt es Phänomene, die sich mit dem optimalen Transport verstehen lassen.

Alessio Figalli, Professor für Mathematik am Departement für Mathematik der ETH, porträtiert in seinem Büro im Hauptgebäude der ETH in Zürich. Foto: Keystone

Hier können Sie selber Matheaufgaben lösen

Um ganz so anspruchsvolle Aufgaben wie die Fields-Medaillen-Gewinner und -Gewinnerinnen können wir uns bei unserer Knobelserie, dem Zahlendreher, natürlich nicht kümmern. Aber auch hier begeben wir uns auf die Spur grosser Mathematiker und besonderer Gebilde. Und wer weiss: Vielleicht schlummert in Ihnen das Potenzial zum künftigen Fields-Medaillen-Träger.

In der Folge 275 des Zahlendrehers geht es in einer Aufgabe um die legendäre Fibonacci-Folge. Benannt ist sie nach einem der bedeutendsten Mathematiker des Mittelalters: Leonardo da Pisa, auch Fibonacci genannt. Seine Zahlenfolge beschreibt verschiedene Phänomene in der Natur, etwa das Wachstum spiralförmiger Gebilde wie dem Nautilus und die Anzahl Nachkommen in einer Kaninchenpopulation.

Erstaunlicherweise kommen die Quotienten zweier aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen dem Goldenen Schnitt, also der Zahl 0,6180, beliebig nahe, je länger die Folge wird. Der Goldene Schnitt steckt zumindest nahezu auch in den Seitenverhältnissen der Pyramiden von Gizeh. Und das führt uns zur zweiten Aufgabe dieser Serie: Sie handelt von einer Zahlenpyramide.

Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtselnden haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Fibonacci-Folge

Die Spiralen des Nautilus wachsen von Runde zu Runde gemäss den Zahlen der Fibonacci-Folge. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Eine der berühmtesten Zahlenfolgen ist die Fibonacci-Folge: eine Zahlenfolge, bei der die ersten beiden Zahlen 1 sind und jede weitere Zahl eine Summe der beiden vorhergehenden ist:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Lassen sich die ersten 2022 Zahlen der Fibonacci-Folge so in zwei Gruppen aufteilen, dass die Summen der Zahlen in diesen Gruppen gleich sind und in jeder Gruppe gleich viele Zahlen sind? Falls ja, wie?

Die Zahlenpyramide

Ein Tourist vor den Pyramiden von Gizeh bei Kairo in Ägypten. Foto: Oliver Welken (Keystone)

In die zehn Felder sollen positive ganze Zahlen nach folgender Regel eingefügt werden:

– In der untersten Reihe ist jede Zahl das Doppelte ihres linken Nachbarn.

– Für alle darüberliegenden Felder gilt, dass die Zahl in einem Feld die Summe der beiden darunterliegenden Nachbarn ist.

Finde die kleinste Zahl, die in der untersten Reihe ganz links eingefügt werden muss, damit die Summe aller zehn Zahlen eine Kubikzahl wird.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

