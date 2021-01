Handball-WM – Schweiz verliert gegen Portugal und verpasst Viertelfinal Die Schweizer Nationalmannschaft muss sich an der WM den Portugiesen geschlagen geben und kann den Viertelfinal nicht mehr erreichen. Laura Inderbitzin

Die Schweiz (hier mit Lenny Rubin) verpasste gegen Portugal einen erneuten Exploit. Foto: Petr David Josek (Keystone/EPA)

Trotz einer starken Leistung hat die Schweiz an der WM 29:33 gegen Portugal verloren. Damit hat die Nationalmannschaft auch die letzten theoretischen Chancen auf das Überstehen der Hauptrunde und den Einzug in den Viertelfinal verspielt. Andy Schmid spielte bei den Schweizern erneut überragend und erzielte elf Tore, Goalie Nikola Portner konnte nicht ganz an seine sensationellen Leistungen anknüpfen.

Update folgt.