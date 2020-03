Neue Enthüllung – Wie die Armee die Crypto-Spione enttarnte

Die Schweizer Armee verfügte schon in den 80er-Jahren über Informationen, die auf ein Doppelspiel der Firma Crypto AG mit Geheimdiensten hinwiesen. Das geht aus einem bislang nicht ­öffentlich gewordenen Gerichtsdokument hervor. Laut diesem hatte der ­damalige Chef-Kryptologe des Militär­departements (EMD), der inzwischen verstorbene Paul Glur, schwerwiegende Bedenken gegen die Geräten der ­Zuger Firma Crypto geäussert. Der Mathematiker leitete damals die Sektion Kryptologie und Chiffrierwesen im Bundesamt für Übermittlungstruppen und war mit dem «Projekt SVZ-B» befasst, der ­Beschaffung eines digitalen Chiffriergeräts für die Armee.

Die Ausrüstung zur Sprachverschlüsselung liess das EMD nach einem längeren Evaluationsverfahren ab 1983 bei der Crypto produzieren. Sie war bis 2002 bei den Truppen im Einsatz. Seit Mitte Februar dieses Jahres, 38 Jahre nach dem Beschaffungsentscheid, ist belegt: Bei der Lieferfirma zogen Geheimdienste der USA, die CIA, und Deutschlands, der BND, die Fäden. So gelang es den Geheimdiensten, die vertraulichen Kommunikations­kanäle von über hundert Staaten zu kontrollieren.

Plötzlich nach Bern zitiert

Grosse Zweifel an der tatsächlichen Mission der Firma müssen die Militärs aber schon damals gehabt haben: In den Verkaufsgesprächen, die von 1977 bis 1983 dauerten, habe der Chef-Kryptologe den Firmenvertretern die Maske vom Gesicht gerissen, sagt der ehemalige Crypto-­Angestellte Jürg Spörndli heute.

Laut anderen Dokumenten, die im Bundesarchiv lagern, waren die Militärs grundsätzlich sehr angetan vom Crypto-Gerät CVX-396. Bei der Apparatur stimmten Sprachverständlichkeit, Gewicht und Entwicklungsreife. Einem als vertraulich klassifizierten ­Erprobungsbericht des Bundesamts für Übermittlungstruppen vom Mai 1979 zufolge hatte die Crypto im Evaluationsprozess die Konkurrenten Siemens-Albis und Gretag, eine Firma des Ciba-Geigy-Konzerns, in den Schatten gestellt. Das Crypto-Gerät galt als die «optimale Lösung» – allerdings «ohne Berücksichtigung der Ergebnisse aus der kryptologischen Beurteilung».

Der leitende Kryptologe des Bundes habe sehr maliziös und hintergründig signalisiert: «Wir wissen, was ihr treibt, wir wissen vom Doppelspiel».

Just bei dieser Überprüfung wurde das Eis für die Zuger ­Geheimdienstfirma dünn: Nachdem sich das Schweizer Militär im Prinzip für das Crypto-Gerät entschieden hatte, waren die Projektverantwortlichen der Crypto überraschend nach Bern zitiert worden. Die Kryptologen hatten gravierende Mängel in der Chiffrierung entdeckt. Crypto würde «in jeglicher Beziehung eigentlich sehr gute Chiffrier­geräte herstellen, ausser dass diese ‹nicht besonders gut› chiffrieren würden», wurde den Firmenvertretern laut dem Gerichtsdokument damals beschieden.

An die Zusammenkunft mit Glur in Bern kann sich der heute 70-jährige ehemalige Crypto-Mitarbeiter Spörndli detailliert erinnern. Der leitende Kryptologe des Bundes habe in einer grösseren Runde sehr maliziös und hintergründig signalisiert: «Wir wissen, was ihr treibt, wir wissen vom Doppelspiel». «Ich erschrak», sagt Spörndli rück­blickend. Ähnlich erging es zur selben Zeit zwei Mitarbeitern der Crypto, die von der damaligen ­jugoslawischen Armeeführung nach Belgrad zitiert worden ­waren. Ihnen wurde laut dem ­Gerichtsdokument mitgeteilt, dass die Militärs des blockfreien Lands das von der Firma gelieferte Chiffriermaterial nicht für sicher hielten.

In der Schweiz schlug die für Armeematerialbeschaffungen zuständige Gruppe für Rüstungsdienste danach vor, dass Crypto zwar das Gerät, eine ­andere Firma aber den sensiblen Schlüsselgenerator liefern solle. So weit kam es nicht. «Wir bekamen die Chance, einen besseren Vorschlag für den Algorithmus einzureichen», erinnert sich Spörndli. Schliesslich lieferte Crypto der Armee 6900 Exemplare des nun als sicher eingestuften Chiffriergeräts.

Auf die Schliche gekommen waren die Kryptologen des Bundes dem Zuger Unternehmen wegen einer Panne. Zu Testzwecken waren laut Spörndli statt der einwandfreien Geräte solche, die für den Export bestimmt waren, nach Bern geschickt worden. In den Exportapparaten waren Schlüsselgeneratoren verbaut, welche gemäss den Anweisungen von CIA und BND den Geheimdiensten das Mitlesen ermöglichten. Diese Probegeräte seien daraufhin im Bundesamt für Übermittlungstruppen untersucht worden, worauf man der Zuger Firma mitgeteilt habe, «dass die schweizerischen Behörden solche Geräte nicht kaufen könnten und sie gemäss den eigenen Spezifikationen des Bundes zu bauen seien».

Akten aus Prozess

Die Vorgänge um die Beschaffung des digitalen Sprachverschlüsselungsgeräts SVZ-B sind in Akten des Zürcher Bezirks­gerichts aus dem Jahr 1994 ­dokumentiert: Der unter Spionageverdacht im Iran in­haftierte Crypto-Vertreter Hans Bühler war damals von seinem ehemaligen Arbeitgeber vor Gericht ­gezogen worden. Die Zuger Firma wollte ihm die Behauptung verbieten, sie habe jahrelang Nachrichtendienst betrieben.

In einer über 40 Seiten langen Klageantwort listeten Bühlers Anwälte 1994 zahlreiche von Crypto-Mitarbeitenden gemachte Beobachtungen und Aussagen auf. Diese hätten den Richtern einen nachrichtendienstlichen Hintergrund der Firma belegen sollen. Mehr als 25 Zeugen, neben aktiven und ehemaligen Crypto-Mitarbeitern auch hohe Militärs, waren geladen. Zum Prozess, der wohl schon damals aufgedeckt hätte, wie sich die ­Zuger Crypto von Geheimdiensten einspannen liess, kam es nie. Hinter den Kulissen schlossen Bühler und Crypto ein Stillhalteabkommen, das jahrzehntelang Bestand hatte.