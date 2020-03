Ausweis weg: Zürcher fahren zu schnell, Walliser trinken zu viel

Ein Grossteil der Schweizer hält sich an die Verkehrsregeln oder lässt sich zumindest bei einem groben Verstoss gegen selbige nicht von der Polizei erwischen. Trotzdem müssen jedes Jahr um die 80’000 Autofahrerinnen und Autofahrer ihren Ausweis abgeben. Auch 2019 hat sich daran nichts geändert, wie aus der neuen Statistik des Bundesamts für Strassen (Astra) hervorgeht. Wir haben uns die Zahlen mal genauer angeschaut.

Es werden 33 verschiedene Gründe für einen Ausweisentzug angegeben. Die meisten, die es trifft, sind aber zu schnell oder in angetrunkenem Zustand unterwegs: Überhöhte Geschwindigkeit und zu viel Alkohol im Blut sind mit Abstand die häufigsten Gründe für die Abnahme des Führer- oder Lernfahrausweises. Zusammen machen sie mehr als die Hälfte aller Fälle aus.

Oft wird der Ausweis auch wegen Gefährdung Dritter durch Unaufmerksamkeit entzogen. Nach Jahren konstant rückläufiger Zahlen ist hier eine Zunahme zu beobachten. Schon länger nach oben zeigt die Entwicklung beim Fahren unter Drogeneinfluss, das im vergangenen Jahr fast 4800 Lenkern zum Verhängnis wurde. Knapp die Hälfte der betroffenen Personen waren zwischen 20 und 29 Jahre alt.

Insgesamt hat die Polizei im Kanton Zürich am meisten Ausweise eingezogen. Daraus zu schliessen, dass die Zürcher auf der Strasse am rücksichtslosesten sind, wäre allerdings falsch. Schliesslich stellen sie am meisten Einwohner und damit auch Führerscheine. Unsere Auswertung hat ergeben, dass die Grösse eines Kantons mit der Anzahl der Entzüge zusammenhängt.

Auffällig ist aber, dass es zwischen den Kantonen grosse Unterschiede gibt, was die Gründe betrifft. In Genf beispielsweise wird fast die Hälfte der Ausweise wegen Nichteinhaltung der Geschwindigkeitslimite kassiert. Auch die Zuger, Bündner, Luzerner, Freiburger und Zürcher sind oft zu schnell unterwegs. In Basel und Obwalden hingegen machen Raser einen viel kleineren Teil der betroffenen Personen aus.

In den meisten Kantonen ist überhöhte Geschwindigkeit klar der häufigste Grund, danach kommen der Alkoholkonsum und Unaufmerksamkeit. Es gibt aber Ausnahmen: So werden in Appenzell Innerrhoden gleich viele Ausweise wegen Unaufmerksamkeit eingezogen wie wegen Geschwindigkeit. Unkonzentriert oder abgelenkt zu sein, klingt harmlos, ist aber eine der häufigsten Unfallursachen auf Schweizer Strassen.

Ebenfalls gefährlich ist das Autofahren unter erhöhtem Alkoholeinfluss. Das weiss jeder, trotzdem haben die Behörden deswegen im vergangenen Jahr über 13’000 Personen in der Schweiz den Führerschein abgenommen. Vor allem die Walliser sind in dieser Hinsicht unvernünftig. Ein Drittel aller Entzüge im Kanton sind auf zu viel Promille zurückzuführen. Nirgendwo sind diese Zahlen auch nur annähernd so hoch.

Im Jura und im Tessin ist Alkohol am Steuer gemäss der Statistik ebenfalls ein Problem. Alle Kantone aus der Romandie sind auf den vorderen Plätzen der Rangliste zu finden. Das ist kein Zufall. «Romands und Tessiner haben ein anderes Verhältnis zum Alkohol als Deutschschweizer – sie trinken häufiger», sagte Yvonne Achermann von der Beratungsstelle für Unfallverhütung vor ein paar Jahren gegenüber Tamedia, als es um alkoholbedingte Unfälle ging. Auch Daniel Müller, Generalsekretär des Blauen Kreuzes in der Romandie, sagte: Der Alkoholkonsum gehöre in der Romandie zur gesellschaftlichen Gewohnheit, gerade in Weinregionen wie der Waadt und dem Wallis.

Landesweit verzeichnen die 30- bis 39-Jährigen am meisten Ausweisentzüge wegen Angetrunkenheit (24 Prozent der Fälle), vor den 20- bis 29-Jährigen (23 Prozent). Allgemein ist der Verlust der Fahrerlaubnis eher ein Problem von jüngeren Lenkern, unabhängig vom Grund. Mit zunehmendem Alter scheinen die Schweizer immer vernünftiger unterwegs zu sein.

Eine Ausnahme bildet die Gruppe der über 75-Jährigen, die deutlich stärker betroffen ist als die anderen älteren Autofahrer. Täglich müssen mehr als 13 Seniorinnen und Senioren ihren Ausweis abgeben, oft aufgrund von Krankheit und Gebrechen. Die Zahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Gleichzeitig werden immer weniger Junge (unter 25) gebüsst.