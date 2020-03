Basler Fasnächtler trotzen Morgestraich-Verbot

Auf dem Barfüsserplatz sprühen die Funken. Schienenarbeiter sind im Einsatz. Es ist halb vier Uhr. Und wäre an diesem Montag wirklich Morgestraich, stünden hier um diese Zeit bereits Hunderte von Fasnächtlern und Zuschauern. Aber es ist kein Morgenstraich und der Platz ist leer.

Und doch regt sich langsam etwas in der Stadt. Zu zweit, in kleinen Gruppen schnuppern Zivilisten in die Gassen hinein – unter ihnen viele Fasnächtler, die das Fasnachtsverbot respektieren, aber dennoch neugierig sind und wissen wollen: Gibt es welche, die trotzen und ein Zeichen für den Morgestraich setzen wollen?

Auf dem Markplatz versammelten sich viele Menschen zum «Morgenstreich». Foto: Florian Bärtschiger

Auf dem Marktplatz, am Spalenberg und auf dem Rümelinsplatz verdichtet sich die Menschenmenge. Vor dem «Löwenzorn» stehen etwas verloren ein paar Kostümierte parat. Unweit davon hat sich ein Grüppchen mit zwei Tambouren und Pfeifern in düsteren Kostümen aufgestellt.

Schschscht-schscht geht es durch die Zuschauer. Die Menge verstummt. Alle lauschen dem Vier-Uhr-Schlag. Doch die Dunkelheit, in die sonst Blitzlichter feuern, bleibt aus. Und der grosse eruptive Knall ist nichts mehr als ein zögerliches leises Räuspern. Ein paar Piccolos erklingen. Vom Nadelberg hinten hört man es leise trommeln. Und vorne auf dem Rümelinsplatz singt eine Gruppe den Morgestraich-Marsch.

Mit der Atemmaske an den Morgestraich. Foto: Florian Bärtschiger

Von Kostümen fast keine Spur. Dafür viele Menschen dunkel gekleidet mit einer Kerze oder einem Laternchen in der Hand. Und statt Larven tun es Schutzmasken. So sieht es aus, wenn Fasnächtler Trauer tragen.

Der Nadelberg ist menschenleer. Das Imbergässlein auch. Am Haus mit der Nummer 31 müssen alle drinnen bleiben; traurig schauen Larven aus den Fenstern. Und ein Schild warnt die Passanten: Fasnachtsfieber-Quarantääne.

Das Coronavirus zieht durch Basel. (Video: Tamedia)

Mit etwas Farbe durchdringt das Virus-Züglein die Tristesse; in grellen enganliegenden Anzügen tänzeln sie vorbei, während unweit ein Harst schwarzer Steckenlaternen mit aufgemalten Trauermienen still über den Köpfen der Zuschauer schwebt.

Aber auch das gibt es. Was sonst an der Fasnacht ein Schyssdräggziigli nicht erlebt – jetzt wird es ihm zuteil: lautstarker Applaus, weil es sich trotz eines hinter ihm herfahrenden Polizeiautos dem Trommel- und Pfeifverbot widersetzt.

Die Polizei ist zwar da, lässt die Fasnächtler aber gewähren. Foto: Florian Bärtschiger.

Ja, Polizeiauto-Patrouillen: Überall tauchen sie auf – immer wieder, vor dem Hotel Basel, in der Freien Strasse, auf dem Münster- und Marktplatz. Doch sie fahren im Schritttempo oder bleiben einfach stehen. Die wenigen Pfeifer und Tambouren haben nichts zu befürchten. Auch das Polizisten-Duo, das eine Fernsehequipe im Nacken hat, flaniert mehr als dass es kontrolliert.

Um viertel vor Fünf lösen sich die porösen Zuschauermengen bereits auf. Wo soll man auch hin? Alle Beizen sind zu. In der «Hasenburg» bleibt es ebenso dunkel wie im Hotel Basel und im «Brauen Mutz», wo eine junge Frau draussen an einem Tisch sitzt und gerade eine fröhlich sprühende Wunderkerze abbrennen lässt.

Dagegen ist der Marktplatz ein kleines bisschen zu einem verwahrlosten öffentlichen Friedhof geworden. Bierbüchsen liegen herum. Auf dem einen Brunnenrand flackern Kerzchen wie jene in katholischen Kirchen.

RIP Fasnacht: Aktive trauern wegen der Absage. Foto: Florian Bärtschiger

Und an der Wand des Rathauses lehnt ein hölzernes Kreuzlein mit Mundschutz, einer verwelkten Mimose und der Inschrift «RIP Fasnacht» – ruhe in Frieden. Zusammen mit dem auf eine dumpfe Trommel schlagenden Sensemann ist es die Ikone dieses kleinen, irgendwie unbeholfenen Nicht-Morgestraichs.