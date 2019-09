Benzin soll um bis zu 12 Rappen teurer werden

Benzin und Diesel sollen um bis zu 12 Rappen pro Liter verteuert werden. Das hat der Ständerat am Mittwoch mit 28 zu 15 Stimmen klar beschlossen. Die Klimaschutzmassnahme im neuen CO2-Gesetz war allerdings stark umstritten. Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller setzte sich für eine Erhöhung um maximal 12 Rappen ab 2025 ein. Fällig würden die nur, falls die Schweiz ihre Klimaschutzziele nicht erreicht.

Der Bündner FDP-Vertreter Martin Schmid hingegen wollte die CO2-Kompensation auf 10 Rappen begrenzen. Werde das Referendum ergriffen, seien die Chancen für das Gesetz besser, wenn Benzin nicht zu stark verteuert werde. «Es wird in der Abstimmung die Gesamtrechnung gemacht», sagte Schmid. Zusammen mit Aufschlägen für den Nationalstrassenfonds und dem Teuerungsausgleich «sind wir eher bei 18 Rappen». Das treffe besonders Leute im Berggebiet, die auf ein Auto angewiesen seien.

Widerstand aus Randregionen

Beat Rieder (CVP, VS) und Werner Hösli (SVP, GL) holten ebenfalls zur Verteidigung der Randregionen aus: «Dort braucht es stärkere Autos, dort gibt es noch Winter», wetterte Hösli, wobei Rieder relativierte, dass die Zahl der SUV an der Zürcher Goldküste höher sei als im Berner Oberland. Aber der Aufschlag sei «nicht sozial». Hannes Germann (SVP, SH) warnte, der Einkaufstourismus ins grenznahe Ausland könnte sich zum veritablen Tanktourismus wandeln.

Allerdings wird der Benzinpreis mit der Entscheidung des Ständerats nicht um 12 Rappen teurer. Weil heute schon eine Kompensation erhoben wird, würde der Benzinpreis gegenüber heute um maximal 5 bis 7 Rappen steigen, sagte der Berner BDP-Ständerat Werner Luginbühl. Das bestätigte Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP): Heute wäre ein Aufschlag von 5 Rappen möglich, effektiv verlangt würden nur 1,5 Rappen. «Das Maximum bedeutet nicht, dass es automatisch ausgeschöpft wird», versprach Sommaruga. Sie appellierte an die Selbstverantwortung der Treibstoff- und Fahrzeugimporteure. Diese machten heute zu viel Werbung für schwere Autos mit starken Motoren. «Heute ist jedes zweite verkaufte Auto ein 4x4», sagte Sommaruga. «Man kann auch Werbung für Elektrofahrzeuge machen.» Sorge die Autobranche dafür, dass die Schweizer kleinere Autos kauften, brauche es die Kompensationszuschläge nicht.

Gegen die Ölheizungen

Zuvor hatte der Ständerat schon diskussionslos die Grenzwerte für Autos schrittweise verschärft und neue für Lastwagen eingeführt. Neue Personenwagen sollen ab 2030 im Durchschnitt 37,5 Prozent weniger CO 2 ausstossen als 2021, schwere Fahrzeuge 30 Prozent weniger.