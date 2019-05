Bern verbietet Klima-Demo vor den Wahlen

Erste Klimademonstration auf dem Land

Erstmals hat in der Schweiz eine Klimademonstration auf dem Land stattgefunden: Rund 300 Personen zogen am Samstag durch Ins im Seeland, wie die Klimastreikbewegung mitteilte, die den Umzug organisiert hatte.



Die Klimademo zieht durch Ins im Berner Seeland. Bild: zvg





Gerade Bäuerinnen und Bauern spürten bereits heute die negativen Folgen der Klimakrise, heisst es in der Mitteilung. Der Hitzesommer von 2018 bleibe vielen aufgrund zahlreicher Ernteausfälle im Gedächtnis. Und gerade das Seeland reagiere sensibel auf Temperaturveränderungen.



Mit der Demonstration in Ins fordere nun auch die ländliche Bevölkerung Handlungen von Seiten der Politik, die die negativen Folgen der Klimakrise begrenzen sollen, schreiben die Organisatoren. Die Demonstration in einem Dorf zeige, dass die Klimathematik keinen Stadt-Land-Graben kenne.