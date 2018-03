Carles Puigdemont kommt in die Schweiz

Carles Puigdemont folgt einer Einladung des Internationalen Filmfestivals und Forums für Menschenrechte, heisst es in der Mitteilung des Aussendepartements EDA. Er werde an verschiedenen Orten in der Schweiz öffentlich auftreten.

«Als spanischer Bürger kann sich Carles Puigdemont im Schengen-Raum frei bewegen», heisst es in der Mitteilung weiter. Solange er sich an das Schweizer Recht halte, stehe es ihm frei. politische Reden zu halten.