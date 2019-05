Die Bundesanwaltschaft geht gegen ihre Aufseher vor

Seine Sätze kommen wie Giftpfeile. «Ich werde vorverurteilt», sagt Michael Lauber auf dem Podium des bundeseigenen Medienzentrums, nach vorne gebeugt, die Stimme einige Dezibel lauter als sonst. «Es wird nicht einmal in Betracht gezogen, dass ich die Wahrheit sage. Das erschüttert mich.» Und: «Die Aufsichtsbehörde geht nicht von einer Vertrauensbeziehung zu mir aus.»

Der oberste Strafverfolger der Schweiz wirkt an diesem Freitagnachmittag frustriert, wütend gar. Er ist verspätet eingetroffen, eine parlamentarische Kommission hat ihn hinter verschlossenen Türen gegrillt. Länger als geplant. Seit Wochen steht er in der Kritik, weil er sich nicht mehr erinnern kann, ob er sich 2017 informell mit dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino getroffen hat.

Integrität beschädigt

Das ist einerseits ein juristisches Problem – der Weltfussballverband ist als geschädigte Partei in mehrere Verfahren der Bundesanwaltschaft involviert, und informelle Kontakte zu einer Partei könnten den Anschein einer Befangenheit der Strafverfolger erwecken. Was wiederum den Anwälten der beschuldigten Fifa-Funktionäre Munition liefert.

«Das ist einfach nur absurd»: Michael Lauber an der Pressekonferenz in Bern. Video: SDA

Vor allem ist es aber ein politisches Problem. Eine Stunde vor Laubers Auftritt hat die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) bekannt gegeben, dass sie ein Disziplinarverfahren gegen den Bundesanwalt eröffnet hat. Ein externer Spezialist soll die Untersuchung durchführen, um höchstmögliche Unabhängigkeit zu garantieren. Damit ist die Integrität Laubers quasi hochoffiziell beschädigt, auch wenn die AB-BA ausdrücklich festhält, dass die Eröffnung der Untersuchung deren Ausgang «in keiner Art und Weise» präjudiziere. Die Ermittlungen werfen aber einen Schatten auf die bis vor kurzem noch sicher geglaubte Wiederwahl Laubers, die eigentlich im Juni über die Bühne gehen soll.

«Heraufbeschworene Krise»

Vor der Presse wehrt sich der Bundesanwalt gegen die Vorwürfe, wortreich, emotional, auf Deutsch, Französisch, Englisch, fast eine Stunde lang. An seiner Kandidatur will er festhalten. Er spüre eine grosse Solidarität, wildfremde Leute würden ihn ermuntern durchzuhalten. Er könne sich nun mal nicht an jenes Treffen mit dem Fifa-Präsidenten erinnern: «Ich lüge nicht. Und ich verschweige auch nichts», sagt er.

In Zukunft werde er bei solchen Zusammenkünften Protokoll führen, um besser nachvollziehbar zu machen, wer was gesagt habe. Dass man ihm dunkle Motive unterschiebe und aus dem Treffen einen «Kardinalfehler» konstruiere, der seine Wiederwahl gefährde, sei «absurd».

Den wahren Skandal sieht Lauber woanders: im Umgang mit seiner Person. Ein Disziplinarverfahren so kurz vor der geplanten Wahl sei ein «Angriff auf die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft». Die institutionelle Krise sei «heraufbeschworen» worden, seit Wochen lese man in den Medien darüber, befeuert von Experten und Anwälten.

Lauber lässt durchblicken, dass für ihn die Schuld in erster Linie bei Hanspeter Uster liegt, dem neuen Präsidenten der AB-BA. Dass man ihm unterstelle, zu lügen, empfinde er als Frontalangriff: «Ich werde mich dagegen mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln wehren.»

Was er damit meint, zeigen Recherchen: Die Bundesanwaltschaft hat bei den Geschäftsprüfern des Parlaments bereits eine Aufsichtseingabe gegen die AB-BA eingereicht, in der das Vorgehen der Aufseher kritisiert wird. Ständerat Hans Stöckli (SP, BE), der in der Geschäftsprüfungskommission die Subkommission Gerichte/BA präsidiert, bestätigt die Eingabe auf Anfrage. Im Ergebnis bedeutet das: Der Chef der Bundesanwaltschaft und der Chef der Aufsicht befehden sich nun gegenseitig. Der Machtkampf zwischen Uster und Lauber hat sich am Freitag schon vor dem öffentlichen Auftritt des Bundesanwalts manifestiert, im Kommissionszimmer 286, wo mittags die Subkommission Gerichte/BA der Geschäftsprüfungskommissionen tagte. Ihre Mitglieder durchleuchteten die ganze Affäre, um eine Empfehlung abzugeben, ob Lauber noch wählbar ist. Die Schlussfolgerungen dürften seine Wahlchancen massgeblich beeinflussen.

Hanspeter Uster, Präsident der BA-Aufsicht. Foto: Keystone

Die Kommission hörte bei dem Treffen Lauber, Uster und auch dessen Vorgänger Niklaus Oberholzer an. Dem Vernehmen nach kam Uster schlechter an als Lauber. Der Chef der Aufsichtsbehörde habe nicht schlüssig erklären können, weshalb Lauber das dritte Geheimtreffen mutwillig hätte verschweigen sollen, so eine Quelle. Usters Vorgänger Oberholzer liess bei der Anhörung offenbar auch Unverständnis über die Entscheide seines Nachfolgers anklingen. Uster selbst wollte sich gestern Abend nicht weiter zum Thema äussern.

Aus Sicht mancher Teilnehmenden hinterliess Uster generell einen wenig überzeugenden Eindruck. Und er habe Fehler eingestehen müssen – etwa, dass er einmal die «Süddeutsche Zeitung» noch vor der Bundesanwaltschaft über eine mögliche Untersuchung informiert habe.

Verschiebung der Wahl?

Lauber selbst wird nächste Woche gleich in zwei Kommissionen Auskunft geben müssen. Kulminationspunkt ist der Mittwoch. Dann will sich die Gerichtskommission eigentlich festlegen, ob sie den Bundesanwalt zur Wiederwahl vorschlägt oder nicht. Es gibt allerdings Kommissionsmitglieder, die mit einer Verschiebung der Wahl liebäugeln. Zu ihnen gehört der Berner BDP-Nationalrat Lorenz Hess: «Es ist keine gute Idee, ein Wahlverfahren während einer hängigen Untersuchung durchzuführen. Die Fragezeichen sind zu gross», sagt er. Man müsse prüfen, ob es nicht besser wäre, das Ende der Untersuchung abzuwarten.

Laubers Amtszeit dauert bis Ende 2019. Eine Wahl erst im Herbst wäre also grundsätzlich möglich. Allerdings stellt sich die Frage, ob das Parlament bis dann eine Alternative für Lauber hätte, wenn dieser unwählbar werden sollte. Denn bis anhin ist kein neuer Kandidat für den Posten des Bundesanwalts in Sicht. Und ein Ausschreibungsverfahren für die Stelle würde Wochen, wenn nicht sogar einige Monate in Anspruch nehmen.

(Redaktion Tamedia)