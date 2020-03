Die Schweiz ist besser gerüstet für Epidemien als andere Länder

Homeoffice, fehlende Kinderbetreuung, eingeschränktes öffentliches Leben: Die Verbreitung des neuen Coronavirus ist für alle ein Stresstest, aber ganz besonders für das Gesundheitspersonal. Immerhin ist die Schweiz dabei besser aufgestellt als die meisten anderen Länder, wie Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen.

Nur im winzigen, unabhängigen Stadtstaat Monaco und in Norwegen gibt es mehr Pflegepersonal. Hierzulande arbeiteten 2016 (dem aktuellsten verfügbaren Jahr in den Daten) 145’205 Krankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen. Das entspricht gut 17 pro 1000 Einwohner. In Italien, wo die Spitäler mittlerweile kurz vor dem Kollaps stehen, sind es dreimal weniger.

Auch bei der Anzahl Ärzte gehört die Schweiz zu den führenden Ländern, ist allerdings nicht ganz vorne im Ranking vertreten. Gemäss den neusten WHO-Zahlen gab es 2016 hierzulande knapp 35’600 Mediziner, das entspricht 4,2 pro 1000 Einwohner.

Überraschend auf den ersten Platz kommt in diesem Ranking Kuba. Das hat aber seine Gründe: Die kommunistische Regierung setzt Ärzten bewusst Anreize für einen Auslandsaufenthalt. Sie hat mit 35 Ländern entsprechende Abkommen geschlossen und kassiert beim Export von medizinischem Personal Milliarden. Heute gibt es rund 90’000 kubanische Ärztinnen und Ärzte für insgesamt 11,5 Millionen Einwohner – allerdings inklusive der im Ausland tätigen.

Bestätigt werden die WHO-Zahlen vom Global Health Security Index, den das renommierte Johns Hopkins Center for Health Security 2019 zum ersten Mal herausgegeben hat. Er zeigt, dass reichere Länder grundsätzlich besser gerüstet für Epidemien sind als ärmere. Die Schweiz liegt im internationalen Vergleich auf dem 13. von 195 Plätzen und gehört zu den Staaten, die sehr gut vorbereitet sind.

Das hiesige Gesundheitswesen ist also sicher besser aufgestellt als solche in anderen Ländern. Entscheidend ist in der aktuellen Situation aber auch, wie viele Plätze auf Intensivstationen zur Verfügung stehen für die schweren Fälle von Covid-19. Maximal könnten in der Schweiz 1200 Intensivpflegebetten bereitgestellt werden, sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit am Dienstag. Laut einer Schätzung der NZZ wird das aber nicht reichen. Im optimistischen Fall wären demnach über 4000 Betten auf Intensivstationen in Schweizer Spitälern notwendig.

«Wenn es uns nicht gelingt, die Rate zu senken, werden wir unsere Krankenhäuser überlasten.»Daniel Koch, Bundesamt für Gesundheit

Experten gehen davon aus, dass bis zu 10 Prozent der Infizierten eine Intensivbehandlung benötigen. Die meisten von ihnen werden an Beatmungsgeräte angeschlossen, denn das Coronavirus füllt die Lungen mit Schleim, sodass das Atmen insbesondere für ältere Leute schwer wird. Bei Beatmungsgeräten droht aber vielen Ländern ein Engpass, einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge auch der Schweiz.

«Je weniger ältere Personen und Risikopersonen erkranken, desto weniger belegt werden Intensivspitäler sein», sagte Koch vom Bundesamt für Gesundheit. Momentan sei die Lage auf den Intensivstationen noch unter Kontrolle. «Wenn es uns aber nicht gelingt, die Hospitalisierungsrate zu senken, werden wir unsere Krankenhäuser überlasten, und es wird bald mehr Todesfälle zu beklagen geben», warnte er.

Wie schnell das Gesundheitswesen an seine Grenzen stossen kann, zeigt das Beispiel Norditaliens eindrücklich. Dort können die Spitäler nicht mehr alle Schwerkranken angemessen versorgen, weil der Andrang derart gross ist. Schon jetzt müssen die Ärzte entscheiden, für wen sich die Intensivtherapie noch lohnt und für wen nicht. Damit es in der Schweiz nicht so weit kommt, müssen sich alle an die Vorgaben des Bundes halten, um die Erkrankungswelle einzudämmen. Je nach Szenario könnte es sonst zu einem Kollaps des Gesundheitssystems kommen (Lesen Sie dazu: Drei Covid-19-Szenarien für die Schweiz).