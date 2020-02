«Dr. Frei. Eine Schweizer Marke» – hergestellt in China

Überall sind weisse Kreuze. Wenn die Handelsförderung an internationalen Messen ihre Pavillons aufbaut, soll jedem Besucher sofort klar werden: Hier sind die Schweiz und ihre Produkte. Die Pavillons helfen Unternehmen dabei, neue Märkte zu erschliessen. Für diese und weitere Aufgaben erhält die Handelsförderung von Bund und Kantonen bis zu 30 Millionen Franken pro Jahr. Ende Januar waren im Pavillon an der Gesundheitsmesse von Dubai aber mehrere Firmen mit Produkten vertreten, in denen kaum Schweiz steckt:

Die Ukrainer

Ein Schweizer Kreuz in Übergrösse: Der Stand von Medpack an der Messe in Düsseldorf im November 2019. Foto: Medpack/Facebook

Der Fall habe in der Branche für Aufsehen gesorgt, erzählt ein Insider. Bereits im letzten Herbst nahm die Medpack Swiss Group mit einem eigenen Stand an der Gesundheitsmesse in Düsseldorf teil. Vor einem grossen Schweizer Kreuz präsentierte sie ihre «Swiss Premium Quality Medical Brands». Bei der nächsten Messe in Dubai war Medpack dann Teil des Schweizer Pavillons.

Die Aufregung in der Branche hat unter anderem mit Blutdruckmessgeräten zu tun. Medpack vertreibt sie unter der Marke Dr. Frei – vor allem in Osteuropa. Fotos von Ende Januar aus verschiedenen Apotheken in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zeigen, dass dort Geräte wie das Modell M-200A mit den Auszeichnungen «Dr. Frei. Eine Schweizer Marke», «Schweizer Qualität» und einem weissen Kreuz auf rotem Grund beworben werden.

Hergestellt wurde das Produkt aber von der chinesischen Firma Pango. Sie bietet Messgeräte im Direktverkauf für 10 bis 20 Dollar an. Mindestens 1000 Stück müssen bestellt werden. In einer Schweizer Apotheke wird Modell M-200A für 85 Franken verkauft, in Kiew für umgerechnet rund 60 Franken.

Die Marke Dr. Frei wird in einer Apotheke in Kiew mit «Schweizer Qualität» beworben. Hergestellt wurden die Geräte in China. Foto: pd

Das Swissness-Gesetz regelt, wann und wie Unternehmen mit Herkunftsangaben wie Schweiz oder einem Kreuz werben dürfen. Laut dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) gilt: Bei industriellen Produkten wie einem Messgerät müssen mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten und der wesentliche Fabrikationsschritt in der Schweiz anfallen.

David Stärkle vom Rechtsdienst des IGE bezeichnet Ausdrücke wie «Schweizer Marke» auf Verkaufspackungen als irreführend für Konsumenten. Bei diesem Ausdruck erwarten sie ein Produkt aus der Schweiz und nicht bloss eine hier registrierte Marke.

«In der Schweiz werden keine Blutdruckmessgeräte hergestellt», schreibt der Geschäftsführer von Medpack. Das habe man aber nie behauptet. Medpack hat seinen Hauptsitz mit sieben Angestellten in Staad im Kanton St. Gallen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. An der Spitze der Gruppe stehen ein Ukrainer und ein Moldawier. Das Unternehmen gibt an, in der Ukraine und Bulgarien eigene Fabriken zu betreiben. Die Medtex Swiss Factory in Bulgarien stellt demnach Bandagen her, die Fabrik in der Ukraine auch noch Kondome. Die Medizinalgeräte werden bei Drittanbietern ausserhalb der Schweiz gekauft.

Die Russen

In einem Werbevideo preist sich B. Well als Hersteller von Schweizer Produkten an. (Quelle: B. Well/Youtube)

Laut Werbung stellt das Unternehmen B. Well Swiss Blutdruckmessgeräte und Fiebermesser von «echter Schweizer Qualität» her, die «Millionen Familien glücklich machen». In einem Video verbreitet B. Well die Botschaft, man produziere in der Schweiz. «Entsprechend müssen die Swissness-Kriterien für industrielle Produkte erfüllt sein», sagt David Stärkle vom IGE. Ausserdem wecke B. Well Swiss durch seinen Namen bei Konsumenten die Erwartung, seine Produkte stammten aus der Schweiz.

Die Geschäftsführerin wollte keine Fragen beantworten. B. Well funktioniert wahrscheinlich gleich wie Medpack bei den Dr.-Frei-Produkten: als Handelsfirma für ausländische Produkte. Auch B. Well beliefert vor allem osteuropäische Länder.

Die Wurzeln des Unternehmens sind vermutlich in Russland. Sein Hauptquartier liege in einem europaweit führenden «Innovations-Cluster», wirbt B. Well. Vor Ort in Widnau im St. Galler Rheintal stellt es sich als bescheidenes Büro für ein halbes Dutzend Mitarbeiter heraus. Auf der gleichen Etage des Gewerbegebäudes hat ein Hotel Zimmer untergebracht.

Die Taiwanesen

Setzt in der Werbung auf Berge statt auf Schweizer Kreuze: Der taiwanische Hersteller Rossmax. Foto: Screenshot Werbevideo Rossmax

Alle Unternehmen, die im Schweizer Pavillon in Dubai aufgefallen sind, haben oder hatten ihren Sitz in und um Widnau – teilweise sogar an den gleichen Adressen. Auf die Schweiz setzte zuerst das taiwanische Grossunternehmen Microlife. Es ist seit 2001 in Widnau. Von einem Büro mit etwa einem Dutzend Arbeitsplätzen in einem Industriepark bedienen Verkäufer die Märkte Europa, Naher Osten und Afrika. Was Microlife der Sitz in der Schweiz bringt, erklärte 2017 ein Vertreter in einem PR-Interview mit der Handelsförderung: «Swissness ist ein perfekter Türöffner.» Einer Schweizer Firma werde «ein hohes Mass an Vertrauen entgegengebracht».

2010 gründete ein weiteres taiwanisches Grossunternehmen einen Ableger in der Schweiz. Die Rossmax Swiss GmbH beschäftigt vier Mitarbeiter. Anders als B. Well und Medpack produzieren die Taiwanesen ihre Blutdruckmessgeräte in eigenen Fabriken – aber ebenfalls ausserhalb der Schweiz. «Wir produzieren in der Schweiz zwar nicht die Produkte an und für sich», schreibt Rossmax. Hier würden aber unter anderem die Designs und die Verpackungen entwickelt.

Man lege grossen Wert darauf, stets im Einklang mit allen gesetzlichen Vorschriften zu handeln, teilt der Geschäftsführer von Microlife Schweiz mit. Wie die Fotos aus Kiew zeigen, ist dies jedoch nicht immer der Fall: Microlife bewirbt seine Produkte zum Teil mit einem Schweizer Kreuz und dem Zusatz «Swiss Design». «In so einem Fall gelten die Swissness-Regeln», sagt Stärkle vom IGE. Ein Design aus der Schweiz reiche nicht für die Verwendung des Kreuzes. Auch nicht, wenn sich Masse oder Gestaltung vom offiziellen Schweizer Kreuz unterscheiden sollten. Das gelte so lange, wie ein Schweizer Kreuz erkennbar bleibe.

Werbung mit dem Schweizer Kreuz: Microlife-Produkt Ende Januar in einer Apotheke in Kiew. Foto: pd

Das IGE beschäftigt sich seit längerem mit den Unternehmen aus dem Rheintal. «Wir sind wegen der Swissness-Bestimmungen in Kontakt», sagt David Stärkle. Er betont, dass die Bestimmungen nur in der Schweiz gelten. Ob die übertriebene Werbung mit Swissness im Ausland legal sei, bestimme sich nach dem dort anwendbaren Recht. Trotzdem: Die Interventionen von Stärkle und seinen Kollegen im Rheintal hatten Folgen. Microlife verzichtet auf neuen Packungen auf das Kreuz, genauso wie die Ukrainer von Dr. Frei. Zumindest auf der Schweizer Website – auf der ukrainischen Version sind die Kreuze weiterhin nicht zu übersehen.

«Es ist schwer verständlich, dass diese Unternehmen auch noch von der Schweiz gefördert werden», sagt Stärkle. Mit diesem Vorwurf konfrontiert, teilt die Handelsförderung mit: «Wir stellen die Marke Schweiz ins Zentrum all unserer Aktivitäten.» Dennoch spielen die Swissness-Bestimmungen explizit keine Rolle bei der Auswahl der Teilnehmer für die Pavillons. Alle Schweizer Unternehmen seien zur Teilnahme berechtigt. Es werde lediglich via Handelsregisterauszug geprüft, ob die Unternehmen einen Rechtssitz in der Schweiz haben.

Die Handelsförderung sucht offensiv nach Unternehmen, die sich an internationalen Messen in ihre Schweizer Pavillons einmieten. «Profitieren Sie von der Dachmarke Schweiz», wirbt eine Mitarbeiterin in einem Video. Als Bonus erhalten Teilnehmer ein kurzes Porträt auf der Website der Handelsförderung – verfasst von den Unternehmen selber. «Wir können für die Richtigkeit der Angaben keine Verantwortung übernehmen», schreibt die Handelsförderung dazu.