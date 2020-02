Eine Stadt unter Quarantäne, das wäre auch in der Schweiz möglich

China hat nach der Ausbreitung des Coronavirus äusserst drastische Massnahmen getroffen: Abriegelung von Städten und Gebieten, Quarantäne für Millionen von Personen, Einschränkung oder Unterbindung von Personenverkehr und Gütertransporten, Schliessung von Behörden, Schulen, Universitäten und Fabriken.

Wie wirkungs- und sinnvoll sind solche Massnahmen? Und wäre es denkbar, dass die Regierung auch in der Schweiz derart rigoros durchgreift?

Die erste Frage beantwortet Christian Althaus, Forschungsleiter am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern, während eines Telefongesprächs. «Die Massnahmen der chinesischen Regierung haben die Ausbreitung des Virus höchstwahrscheinlich verlangsamt», sagt er. Im besten Fall konnte damit verhindert werden, dass sich auch in anderen Ländern Infektionsausbrüche ereignen. Und selbst wenn es zu einer Pandemie käme, also zur weltweiten Verbreitung des Virus, «haben andere Länder dank der chinesischen Anstrengungen Zeit gewonnen, um sich vorzubereiten, um Testverfahren zu entwickeln und sicherzustellen, dass Spitäler so gut wie möglich auf die Behandlung erkrankter Personen vorbereitet sind».

Dem medizinischen und epidemiologischen Nutzen derart drastischer Massnahmen steht laut Althaus allerdings die Verhältnismässigkeit aus ethischer Sicht gegenüber. Er weist darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation selbst im Moment, in dem sie den weltweiten Notstand ausgerufen hat, von einer Einschränkung des internationalen Personenverkehrs abriet – denn sich frei zu bewegen, sei ein Menschenrecht. «In westlichen Demokratien sind derart schwerwiegende Eingriffe in die Individualrechte kaum vorstellbar», sagt der Epidemiologe.

Bevor der Supermarkt betreten wird, wird die Temperatur der Besucher gemessen. Foto: Alex Plavevski/Keystone

Tatsächlich? Wie weit könnten Schweizer Behörden im Extremfall gehen? Patrick Mathys leitet die Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Grundsätzlich, sagt Mathys, liege die Kompetenz im Gesundheitswesen bei den Kantonen, getreu dem föderalistischen Schweizer Staatsmodell. Das Bundesamt für Gesundheit gebe den Kantonen Empfehlungen ab, für deren Umsetzung sie aber selbst verantwortlich seien. Tritt eine «aussergewöhnliche Lage» ein, bei der die äussere und innere Sicherheit der Schweiz bedroht ist, kann der Bundesrat gemäss Epidemiegesetz jedoch Massnahmen für das ganze Land anordnen.

Neben der «ausserordentlichen Lage» definiert das Epidemiegesetz auch die «besondere Lage», bei der ebenfalls Kompetenzen von den Kantonen an den Bund übergehen, obwohl sie weniger schlimm ist. Laut BAG hat der Bundesrat 2003 wegen der Gefahren des SARS-Virus «eine Verordnung erlassen, um während der Uhren- und Schmuckmesse Basel Massnahmen zu treffen.»

Artikel 40 des Epidemiegesetzes erlaubt auch drastische Eingriffe: Die Behörden können Schulen, staatliche Institutionen und private Unternehmen schliessen oder «das Betreten und Verlassen bestimmter Gebäude und Gebiete sowie bestimmte Aktivitäten an definierten Orten» verbieten oder einschränken. Theoretisch könnte der Staat also auch über Zürich, Bern oder einen Kanton eine Quarantäne verhängen. Erlaubt sind gemäss Epidemiegesetz auch «Vorschriften über den internationalen Personenverkehr, die verhindern, dass übertragbare Krankheiten sich grenzüberschreitend ausbreiten». Also zum Beispiel die Schliessung von Flughäfen oder Bahnhöfen. Mathys sagt: «Das sind Massnahmen, die mit jenen in China durchaus vergleichbar sind.»

Polizei und medizinisches Personal halten Fahrzeuge an einer Autobahnblockade für eine Gesundheitskontrolle in Guangzhou, China, an. Foto: Alex Plavevski/Keystone

Angewendet würden sie laut dem Experten des BAG aber nur, wenn der Krankheitsherd in der Schweiz läge und man verhindern müsse, dass ein Erreger auf andere Landesteile oder das Ausland übergreife. Falls sich in den kommenden Wochen das Coronavirus in der Schweiz massiv ausbreiten würde, geschähe das im Zuge einer Pandemie. «Dann wäre der Versuch der Chinesen gescheitert, genau dieses Szenario zu verhindern. Drastische Massnahmen wie das Verhängen einer umfassenderen Quarantäne hätten deshalb bei uns keinen Sinn mehr», sagt Mathys. «Dazu wird es in der Schweiz wohl nicht kommen.»

Stattdessen würden sich die Gesundheitsbehörden darauf konzentrieren, die Auswirkungen der Krankheit zu bekämpfen, indem sie etwa Spitäler auf einen Ansturm von Patienten vorbereiten. Falls hingegen bloss vereinzelte Fälle auftreten, wie kürzlich in Bayern, müssten die Infizierten sowie Personen, die mit ihnen in engem Kontakt stehen, in Quarantäne. Ob sie dafür zu Hause bleiben können oder in bestimmten Räumlichkeiten isoliert würden, darüber entscheiden wiederum kantonale Behörden.

Pandemie würde weltweit Millionen Leben kosten

Christian Althaus erläutert die Gefährlichkeit des Coronavirus, indem er es mit anderen Erregern vergleicht. Es sei erstens ähnlich gut übertragbar wie eine pandemische Influenza, sodass man mit einer globalen Ausbreitung rechnen muss. Zweitens sei die Sterblichkeit nicht so hoch wie beim Sars-Virus, das die Weltöffentlichkeit 2003 beunruhigte, dessen weltweite Verbreitung jedoch verhindert werden konnte. Drittens müsse man aber davon ausgehen, dass das Risiko schwerwiegender Erkrankungen und von Todesfällen bei Betroffenen gegenüber einer saisonalen Grippe erheblich erhöht ist.

«Diese Kombination ist besorgniserregend», sagt Althaus. Bei einer Pandemie wäre weltweit mit Millionen Toten zu rechnen.

Ob es so weit kommt, ist im Moment völlig ungewiss. Aber um auf diesen schlimmsten Fall vorbereitet zu sein, hat das BAG einen Krisenstab von 40 Leuten gebildet.