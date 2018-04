Frauen kaufen vermehrt schwere Waffen

Kantonale Waffenbüros in der Schweiz registrieren eine neue Entwicklung. Frauen kaufen zunehmend bewilligungspflichtige Waffen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. «Unsere Mitarbeiter stellen fest, dass in den letzten zwei Jahren der Anteil der Frauen, die einen Waffenerwerbsschein beantragen, gestiegen ist», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St.?Gallen. Ein Sprecher der Kantonspolizei Luzern hielt fest, dass Gesuche von Frauen eher zunehmend seien.

Auch Waffenbüros anderer Kantone melden diese Entwicklung. Waffenerwerbscheine sind nötig, um Waffen wie halbautomatische Gewehre, Revolver und Pistolen zu kaufen. Der Kauf der Waffen wird womöglich allerdings bald eingeschränkt, da der Bundesrat Teile des verschärften Waffenrechts der EU übernehmen will. Am Montag beginnt die Beratung des Geschäfts in der nationalrätlichen Sicherheitskommission. Bereits jetzt ist absehbar, dass es in dieser Sache zu einem Referendum und damit zu einer Volksabstimmung kommen wird. (scl)