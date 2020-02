Genfer Diplomat gehörte einem Killerkommando an

Erst galt der Fall als unlösbar. Ein bulgarischer Waffenhändler namens Emilian Gebrew, sein Sohn und ein Firmenmanager zeigten im April 2015 alle Symptome einer schweren Vergiftung. Sie überlebten, Gebrew schwebte allerdings einige Zeit in Lebensgefahr. Ein Anschlag galt als wahrscheinlich, doch die Polizei fand keine Spuren.

Dann, knapp drei Jahre später, wurde im englischen Salisbury der russische Doppelagent Sergei Skripal mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet. Und die Bulgaren sahen bemerkenswerte Parallelen. Sie nahmen die Ermittlungen wieder auf und konnten die mutmasslichen Täter identifizieren: Drei Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Das Trio wird über die sogenannte «Rote Liste» von Interpol gesucht.

Nach dem Giftanschlag in die Schweiz

Eine gemeinsame Recherche des Investigativ-Netzwerks «Bellingcat», der russischen Internetzeitung «The Insider» und des Tamedia-Recherchedesks zeigt: Bei der Vorbereitung des Anschlags in Sofia und danach spielte die Schweiz für die russischen Agenten eine wichtige Rolle.

Der bulgarische Waffenhändler Emilian Gebrew an einer Pressekonferenz im Jahr 2017. Foto: Nikolay Doychinov (AFP)

Zumindest ein GRU-Agent reiste mit einem Schengen-Visum, ausgestellt von der Schweizer Botschaft in Moskau. Das bestätigt die bulgarische Staatsanwaltschaft. Bulgarien gehört nicht zu den Schengen-Staaten, lässt aber Ausländer mit Schengen-Visa bis zu 90 Tage ins Land.

Ein weiterer mutmasslicher Attentäter war nach dem Giftanschlag in Sofia fast zwei Jahre lang als russischer Diplomat in der Schweiz akkreditiert.

Zur Vorbereitung und Ausführung des Attentats waren die russischen Agenten unter den falschen Namen Sergei Fedotow, Wladimir Pawlow und Georgy Gorschkow nach Bulgarien gereist. Weil ihr Opfer den ersten Anschlag im Frühjahr 2015 überlebte, kamen sie im Sommer noch einmal. Wieder zeigte Waffenhändler Gebrew Vergiftungserscheinungen, wieder wurde er durch den schnellen Eingriff der Ärzte gerettet.

Giftanschlag in Grossbritannien: Sicherheitskräfte in Schutzwesten untersuchen den Tatort in Salisbury im März 2018. Foto: AP

Für kurze Zeit verlieren sich danach die Spuren der Russen. Dann tauchen zumindest zwei von ihnen in der Schweiz wieder auf: Der Mann mit dem Tarnnamen Sergei Fedotow reiste mehrere Male als Tourist in den Raum Genf und Lausanne. Dort traf er zwei weitere GRU-Agenten, die danach in Salisbury den Giftanschlag auf Sergei Skripal ausführten. Fedotow dürfte den Mordversuch von London aus geleitet haben. Mit richtigem Namen heisst er Denis Sergeew und wurde als Offizier in der Kampftruppe Speznas mit dem höchsten Militärorden ausgezeichnet.

Ein zweiter Beteiligter der Anschläge in Bulgarien liess sich später ganz in der Schweiz nieder: Georgy Gorschkow wurde im Januar 2017 unter seinem richtigen Namen Egor Gordienko als russischer Diplomat bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf akkreditiert. Laut den Recherchen von «Bellingcat» gehören sowohl Sergeew als auch Gordienko der Unit 29155 an, einer Spezialeinheit in der GRU, deren Hauptaufgabe gewalttätige Aktionen sind. Die Tötung von sogenannten Extremisten im Ausland wurde vom russischen Parlament 2006 durch ein eigenes Gesetz legalisiert. Die «New York Times» beschreibt Unit 29155 als «geheime Einheit, um Europa zu destabilisieren».

Mission ohne Information

Gordienko ist 41 Jahre alt und hat ebenfalls eine militärische Ausbildung. Es gibt Hinweise, dass er 2014 an der Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim teilnahm. Am 27. Januar 2017 wurde der GRU-Agent als dritter Sekretär der russischen Mission bei der WTO in Genf akkreditiert. Das wird dieser Zeitung sowohl von der WTO als auch vom Schweizer Aussendepartement (EDA) schriftlich bestätigt.

Daria Rudakowa, die Mediensprecherin der russischen Mission in Genf, antwortet hingegen: «Wir haben zu der von Ihnen genannten Person keine Informationen.» Wäre es möglich, dass Gordienko ohne Wissen der russischen Mission als russischer Diplomat bei der WTO arbeitete? Rudakowa antwortet darauf nicht.

Diese Zeitung hat Hinweise erhalten, dass russische Geheimdienste in das System der Schweizer Visavergabe eindringen konnten.

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hat die Bewegungen der Russen am Genfersee in den vergangenen Monaten mit viel Aufwand rekonstruiert. Er schreibt aber, dass er sich zur operationellen Tätigkeit nur gegenüber der Departementschefin Viola Amherd und den Aufsichtsorganen äussere. Das EDA sagt, dass keine Aktivitäten von Gordienko im «Zusammenhang mit der GRU bekannt waren». Und auch die WTO stellt fest, dass sie über andere Tätigkeiten Gordienkos keine Kenntnis gehabt habe: Die Mitgliedsstaaten könnten «registrieren, wen sie wollen».

Kein Rückflug nach Genf

Eigentlich sollte Gordienko vier Jahre in Genf bleiben, die Akkreditierung war bis 2020 gültig. Er hatte seine Familie mitgebracht, nahm am gesellschaftlichen Leben teil, zum Beispiel am traditionellen Antigel-Lauf im Januar 2018. Gordienko war auch schon für den populärsten Genfer Lauf, die «Escalade», im Dezember 2018 angemeldet. Anfang Oktober flog er jedoch nach Moskau und kam nie wieder zurück. Sein Retourticket Moskau – Genf blieb unbenutzt. Wenig später folgte seine Familie.

Der russische Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter Julia wurden mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet. Foto AP

Kurz bevor die Gordienkos Genf verliessen, hatte Bellingcat zum ersten Mal die Namen der mutmasslichen Nowitschok-Attentäter von Salisbury enthüllt. Möglicherweise fürchtete der Agent seine Enttarnung. Zu jener Zeit, als Gordienko in der Schweiz lebte und arbeitete, reisten jene drei GRU-Agenten mehrmals an den Genfer See, die für den Nowitschok-Anschlag auf Sergei Skripal verantwortlich gemacht werden. Die Daten ihrer Mobiltelefone zeigen, dass sie sich mehrmals in die Umgebung der WTO aufhielten.

Gordienko lebt mit seiner Familie laut Recherchen von Bellingcat heute in einem Haus im Zentrum von Moskau, das für im Kampf bewährten Veteranen zur Verfügung steht. Im selben Block lebt auch Alexander Myschkin – einer der mutmasslichen Attentäter von Salisbury. Gordienkos Bruder, ein ausgebildeter Chemiker, ist seit Anfang 2018 als Diplomat an der russischen Botschaft in der finnischen Hauptstadt Helsinki tätig. Der Giftanschlag auf Sergei Skripal war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Rache an einem Doppelagenten, der dem Westen viel über das Innenleben der GRU verraten hatte.

Waren Visa-Anträge für die Schweiz manipuliert?

Die Gründe für den Anschlag auf den bulgarischen Waffenhändler im Jahr 2015 liegen hingegen immer noch im Dunklen. Eine grosse Nummer im internationalen Waffengeschäft war der Mann eher nicht. Aber er hatte militärische Ausrüstung nach Georgien geliefert, zu einer Zeit, als Russland dort Krieg führte.

Wie aber konnte zumindest einer der mutmasslichen Attentäter mit falschem Namen in Moskau Visa von der Schweizer Botschaft bekommen? Wurden seine Angaben nicht überprüft? Das zuständige Staatssekretariat für Migration (SEM) gibt zu Einzelfällen keine Auskunft, sagt aber, dass es in seltenen Fällen vorkomme, dass «Menschen mit richtigen Pässen, aber falschen Angaben reisen. In diesen Fällen ist die Unechtheit nur schwer nachzuweisen».

Es gibt aber auch einen schwerwiegenden Verdacht: Bellingcat und diese Zeitung haben Hinweise erhalten, dass russische Geheimdienste eine Zeit in das System der Schweizer Visavergabe in Moskau eindringen und so ihren eigenen Leuten leichter Visa beschaffen konnten. In vielen Ländern werden Visaanträge nicht mehr vom Schweizer Konsulat selbst behandelt, sondern von privaten Firma. In Russland ist das «TLScontact». Vor etwa einem Jahr war diese Zeitung in Kontakt mit einem ehemaligen Mitarbeiter von TLScontact, der in die USA geflohen und dort um Asyl angesucht hatte. Dieser Mann, ein russischer IT-Techniker namens Vadim H., behauptete, er sei vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB zur Informationsbeschaffung gezwungen worden. Der FSB habe damals über eine elektronische Hintertür in das System der Visabearbeitung eindringen können und sogar Zugang zu den Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Büro von TLScontact gehabt.

Konnte der Geheimdienst Visaanträge manipulieren? TLScontact reagierte auf mehrere Anfragen dieser Zeitung nicht. Ein Sprecher des EDA versicherte, dass die hohen Sicherheitsstandards des Departements für bei den privaten Partner regelmässig kontrolliert werden. Die Daten der Antragsteller seien «sicher geschützt». Zudem liege der Entscheid für eine Visumerteilung ausschliesslich bei der zuständigen Schweizer Behörde und nicht beim externen Serviceanbieter.

TLScontact ist für die Schweiz in Russland seit 2013 tätig. Laut dem geflüchteten Vadim H. hatte der FSB von 2014 bis Mitte 2017 Zugang zur Datenübermittlung. Das war genau jene Zeit, zu der GRU-Offizier Denis Sergeew unter seinem Tarnnamen Sergei Fedotow von der Schweiz ein Visum für den Schengenraum erhielt.