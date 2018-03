Bis zu 15 Grad und es fühlt sich viel wärmer an

Wettertechnisch ist die Schweiz in ein Prachtswochenende gestartet. «Es gibt einen Traumtag», heisst es in den Prognosen des Wetterdiensts Meteonews. Am Morgen hat es vereinzelt noch Hochnebel, spätestens am Nachmittag dominiert jedoch überall die Sonne. Die Temperaturen klettern in den zweistellingen Bereich.

SRF Meteo sagt gar bis zu 15 Grad voraus. Und: Die Temperaturen «fühlen sich viel wärmer an.»

Traumhafter Start in das erste richtige Frühlingswochenende. Der Reif ist rasch weg und die 11 bis 15 Grad am Nachmittag fühlen sich viel wärmer an. ^tk pic.twitter.com/oV0RkPC25Y — SRF Meteo (@srfmeteo) 24. März 2018

Auch morgen Sonntag ist es recht sonnig. Die Temperaturen liegen bei 12 Grad.

Am Montag wird es mit 9 Grad wieder etwas kühler. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken und Regen ist möglich.

So sah es heute um 9 Uhr auf dem Uetliberg aus.