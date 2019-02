Innerrhoder Landammann Daniel Fässler will Ständerat werden

Der Innerrhoder Landammann und CVP-Nationalrat Daniel Fässler will Ständerat werden. Die Ersatzwahl für den zurücktretenden Ivo Bischofberger (CVP) findet an der Landesgemeinde vom 28. April in Appenzell statt.

Bischofberger hatte vor zwei Wochen seinen Rücktritt als Ständerat bekannt gegeben. Nach über 30 Jahren in der Politik wolle er nicht mehr zu den Wahlen im Herbst antreten, begründete der 61-jährige CVP-Politiker seinen Schritt.

Von verschiedenen Seiten angefragt

Am Freitag teilte Daniel Fässler seine Kandidatur mit. Er sei von verschiedenen Seiten angefragt worden, ob er sich für den freiwerdenden Sitz im Ständerat zur Verfügung stellen wolle und habe sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, heisst es im Communiqué.

Der 58-jährige Fässler sitzt seit sieben Jahren für die CVP im Nationalrat und ist Regierender Landammann (Regierungspräsident) von Appenzell Innerrhoden. Der promovierte Jurist steht dem Volkswirtschaftsdepartement vor. (sep/sda)