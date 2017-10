Mann verunfallt beim Ferienhaus-Umbau mit Bagger – tot

Ein 75-jähriger Mann ist am Freitag bei Umbauarbeiten an seinem Ferienhaus auf dem Laubberg in Gähwil SG tödlich verunfallt. Er kam mit einem Dumper von einem Wiesenweg ab. Der Kleinlaster überschlug sich und begrub den Mann unter sich.

Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Retter mussten den Dumper sichern und mit Hilfe eines Traktors anheben, um den Verunfallten zu bergen. Sie konnten nur noch den Tod des Schweizers feststellen.

Auch die Rega und die Feuerwehr standen im Einsatz. Zudem wurden Mitarbeitende der Psychologischen Ersten Hilfe aufgeboten, um die Angehörigen des Verunfallten zu betreuen. (kfi/sda)