Mitholz: Gefahr einer Explosion höher als angenommen

Bundesrat Guy Parmelin informiert die lokale Bevölkerung über neue Erkenntnisse im Fall des 1947 explodierten Munitionslagers in in Mitholz BE.

Laut Experten besteht ein höheres Risiko für eine weitere Explosion von Munitionsrückständen als bisher angenommen wurde. Der Bundesrat hat deshalb in seiner Sitzung vom 27. Juni das VBS beauftragt, für weitere Abklärungen eine Arbeitsgruppe zu bilden. Diese soll auch prüfen, wie das Risiko vermindert werden könnte.

Laut einem Zwischenbericht bestehe keine Notwendigkeit, Sofortmassnahmen für die lokale Bevölkerung zu ergreifen, wie der Bundesrat in einer Medienmitteilung schreibt. Der vollständige Bericht der Experten werde in der zweiten Jahreshälfte vorliegen.

Neun Tote, zerstörter Bahnhof und Häuser

Das unterirdische Munitionslager im zur Gemeinde Kandergrund BE genörenden Dorfs Mitholz wurde im Zweiten Weltkrieg gebaut. Nach der Explosion konnte ein Teil der Munition geräumt werden.

Das Unglück forderte neun Menschenleben. Grosse Teile des Dorfs Mitholz wurden verwüstet, mehrere Wohnhäuser und die Station Blausee-Mitholz der Lötschbergbahn zerstört. Die stärkste Detonation wurde noch in Zürich vom Schweizerischen Erdbebendienst registriert.

In der Schreckensnacht herrschte bissig-kaltes Winterwetter. Rund 3000 der 7000 eingelagerten Tonnen Munition, ­darunter Fliegerbomben, explodierten. Die Mitholzer flüchteten talauswärts.

Ursache nicht genau geklärt

In der ganzen Schweiz liefen Sammelaktionen für Kandergrund. Die Gerüchteküche brodelte. War es Sabotage durch einen russischen Agenten? Oder war der Anlagewart für die Katastrophe verantwortlich?

Die Ursache der Explosion wurde nie genau geklärt. Eine chemische Reaktion in einem Zünder könnte zu dessen Selbstauslösung geführt haben, was dann zu einer Kettenreaktion führte.

Sprüche des Pfarrers zieren Häuser

Der Frutiger Architekt Hansruedi Marti hat die tragischen Ereignisse aufgearbeitet und kürzlich in einem Vortrag präsentiert. Demnach wurden die Zünder nicht getrennt gelagert. Allerdings war dies offenbar in Planung.

Der Berner Heimatschutz übernahm die Projektierung des Wiederaufbaus. Seither zieren vom Ortspfarrer Karl von Greyerz verfasste Sprüche die Häuser. So ist etwa zu lesen: «Was frage ich viel nach Gunst und Geld – nach Schätzen und nach Ehren, hier ist mein Heim – ist meine Welt, da will ich mich bewähren.» (oli/sda)