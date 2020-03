Schützen Masken vor Ansteckung? Bund widerspricht sich selber

Die Bilder könnten kaum unterschiedlicher sein. Während es in Südostasien gang und gäbe ist, wegen der Corona-Krise Hygieneschutzmasken im öffentlichen Raum zu tragen, sieht man sie in der Schweiz trotz rasant steigender Fallzahlen noch immer kaum. Das hat nicht zuletzt mit einer offiziellen Empfehlung zu tun. «Gesunde Personen sollen in der Öffentlichkeit keine Hygienemasken tragen», heisst es auf der Seite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) schwarz auf weiss.

Hygienemasken könnten verhindern, dass eine kranke Person andere ansteckt. Sie schützten gesunde Personen aber nicht effektiv vor einer Ansteckung mit Viren. In der allgemeinen Bevölkerung, so das BAG, sei effektivste Massnahme zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz anderer Menschen, die Hygiene- und Verhaltensregeln einzuhalten, also etwa regelmässiges Händewaschen und das sogenannte Social distancing.

2007 klang das noch anders. Das BAG forderte die Bevölkerung damals dazu auf, zur Vorbereitung auf eine allfällige Grippepandemie vorsorglich 50 Hygienemasken pro erwachsene Person anzuschaffen. Diese Massnahme könne das Infektionsrisiko begrenzen und möglicherweise die Verbreitung einer pandemischen Grippe verlangsamen.

Zweifacher Schutzeffekt

Auch im Influenza-Pandemieplan Schweiz des BAG aus dem Jahr 2018steht, der Schutzeffekt von Hygienemasken in Situationen mit grösseren Menschenansammlungen sei zweifacher Natur: Die Masken könnten einerseits bei bereits Infizierten die Ausbreitung der Keime durch Tröpfcheninfektion reduzieren, andererseits gesunde Personen bis zu einem gewissen Grad vor einer Ansteckung schützen: «Dadurch reduziert sich das allgemeine Infektionsrisiko.»

Zudem, so heisst es im Plan weiter, würden einige Studien im Experiment einen gewissen Schutzeffekt der Hygienemasken zeigen. Auch aus der Erfahrung unter anderem mit Sars im Jahr 2003 ergäben sich «Hinweise, wonach die Übertragung von Viren durch Hygienemasken eingeschränkt werden kann».

Einen Widerspruch sieht das BAG darin offenbar nicht. Sein Experte Daniel Koch ging an der Pressekonferenz des Bundesrats auf eine entsprechende Frage nicht direkt ein. Er wiederholte einzig, was er in den letzten Wochen schon mehrfach gesagt hatte: Schutzmasken seien nur dann wirksam, wenn sie von Erkrankten oder vom Schutzpersonal getragen würden, ansonsten seien sie nur «sehr wenig wirksam». Die Masken, machte er weiter klar, seien ein knappes Gut. Das BAG rät laut Koch daher weiter davon ab, diese in der Öffentlichkeit zu tragen.

Anleitung aus dem Internet

Kritik an der Empfehlung des Bundes kommt nun aus Ärztekreisen: Hygienemasken böten zwar keine absolute Sicherheit, verhinderten aber, dass sich das Virus so schnell wie jetzt ausbreite, argumentiert der Augenarzt Michael V. Partyngl aus dem sankt-gallischen Wil. Er vermutet: «Die derzeit vom BAG empfohlene Massnahme, im Alltag keine Masken zu tragen, ist dem Umstand geschuldet, dass keine Atemschutz- beziehungsweise Hygienemasken verfügbar sind.»

Partyngl schlägt vor, der Bevölkerung zum Beispiel mithilfe der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) geeignete Textilstoffe zu empfehlen, die relativ gut schützen würden und trotzdem atmungsaktiv seien. Auch sollte seiner Ansicht nach im Internet eine Anleitung mit Schnittmuster veröffentlicht werden.

In einem nächsten Schritt könnte der Bund solche einfachen Masken selber herstellen lassen, wie das private Unternehmen bereits planen würden. In der Übergangsfrist bis zur Herstellung solcher Masken sollte laut Partyngl jede Person ihren Mund und ihre Nase mit Textilien wie Schals bedecken müssen. Auch eine solche Massnahme gegen eine Tröpfcheninfektion sei besser als die blosse Empfehlung zum Abstandhalten, die nicht praktiziert werde.

Produktion läuft nur langsam an

Der Bund hat sein Pflichtlager für Hygienemasken aufgehoben. Er begründete den Schritt in einem Bericht von 2019 damit, dass der hohe Bedarf an Masken im Fall einer Pandemie gar nicht mit dem System des Pflichtlagers abgedeckt werden könnte.

Zwar hat der Bund immer noch eine Reserve an Masken. Dieser Vorrat von ursprünglich 13 Millionen Hygienemasken ist inzwischen auf die Hälfte geschrumpft, von den qualitativ höherwertigen Schutzmasken sind nur noch rund 300’000 in den Beständen des Bundes. Beide Typen von Masken werden seit dem Ausbruch von Corona nur noch an Spitäler und Pflegende ausgeliefert, der normale Bürger kommt immer schwerer an Hygienemasken, ausser er bestellt sich diese zu extrem überhöhten Preisen im Internet. Es ist die geringe Marge, die dazu geführt hat, dass die einfachen Hygienemasken in der Schweiz gar nicht mehr hergestellt werden.

«Bei den Verbandstoffen ist die Marge schon lange sehr tief», sagt Felix Schönle, Geschäftsführer der Wernli AG, der einzigen Herstellerin solcher Produkte in der Schweiz. Für 10 Rappen pro Maske, dem Marktpreis vor dem Ausbruch von Corona, könne man in der Schweiz nicht kostendeckend produzieren. Weil immer mehr Spitäler sie kontaktiert hätten, habe man aber beschlossen, in die Produktion von Hygienemasken einzusteigen. «Wir haben die provisorische Zusage von der chinesischen Herstellerfirma, dass wir die für die Produktion notwendige Maschine bis Mitte April geliefert bekommen», sagt Schönle. Dann könne man im Dreischichtbetrieb bis zu 140’000 Masken pro Tag herstellen.

«Wir stehen auch gegenüber der Schweizer Bevölkerung in der Pflicht, etwas zur Bekämpfung des Coronavirus beizutragen.»Claude Rieser, CEO bei Flawa Consumer GmbH

Auch andere Firmen wie etwa die Flawa Consumer GmbH in Flawil steigen in die Produktion von Hygienemasken ein. «Vor neun Tagen haben wir uns entschieden, solche herzustellen», sagt CEO Claude Rieser, «schliesslich stehen wir auch gegenüber der Schweizer Bevölkerung in der Pflicht, etwas zur Bekämpfung des Coronavirus beizutragen.» Ende Monat könne der Betrieb mit der Produktion beginnen, vorausgesetzt, die Grundmaterialien werden bis dann geliefert. Ihre Entwickler seien derzeit mit Hochdruck daran, die Maschinen entsprechend umzurüsten.

Beide Firmen gehen nicht davon aus, dass sie mit der Produktion von Hygienemasken das grosse Geld machen werden, denn in einem halben oder einem Jahr werde die Nachfrage wohl wieder einbrechen. Schönle gibt aber zu bedenken, dass man sich in einem so sensiblen Bereich für die Zukunft schon die Frage stellen müsse, ob die Schweiz für die Versorgungssicherheit im eigenen Land sorgen sollte und dafür etwas höhere Kosten in Kauf nehmen müsste.