Schweiz regelt Handelsbeziehungen mit den Briten nach dem Brexit

Grossbritannien und die Schweiz rüsten sich mit einem neuen Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit. Wirtschaftsminister Guy Parmelin und der britische Minister für internationalen Handel, Liam Fox, haben am Montag in Bern einen bilateralen Handelsvertrag unterzeichnet. Die Vereinbarung regelt unter anderem den Freihandel und das gemeinsame Vorgehen bei Betrugsbekämpfung, teilte die Schweizer Regierung am Montag mit.

Bislang sind die Beziehungen zwischen den beiden Staaten über die Abkommen der Schweiz mit der EU geregelt. Doch mit dem geplanten EU-Austritt Grossbritanniens werden neue Vereinbarungen nötig.

Zwei Eventualitäten abgedeckt

Mit der Übereinkunft rüsten sich die Schweiz und Grossbritannien auch für einen ungeregelten Brexit: Sollten die Briten Ende März ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, trete das Abkommen ab 30. März bereits vorläufig in Kraft. Andernfalls gilt es als Grundlage für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und Grossbritannien nach Ablauf einer Brexit-Übergangsphase. Denn in dieser Übergangsphase würden die Abkommen zwischen der EU und der Schweiz weiterhin gelten.

Beide Länder sind füreinander wichtige Handelspartner. «Grossbritannien ist unser sechstwichtigster Handelspartner», erläuterte Aussenhandelsexperte Jan Atteslander von Economiesuisse im Radio SRF. «Wir brauchen ein Freihandelsabkommen, weil nur dadurch garantiert ist, dass wir keine Zölle zahlen in beide Richtungen.»

An der Unterzeichnungszeremonie nahm auch die Liechtensteiner Regierungsrätin Aurelia Frick teil. Das Abkommen zwischen der Schweiz und Grossbritannien dehnt sich dank dem Zollvertrag mit der Schweiz auch auf das Fürstentum aus.

