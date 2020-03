Schweizer Spitäler bereiten sich auf schwere Corona-Fälle vor

Das Verteidigungsdepartement von Bundesrätin Viola Amherd hat ein nationales Meldesystem installiert, um kontinuierlich über die Zahl der Intensivpflegeplätze in den Spitälern informiert zu sein. Die Kliniken haben am Montag ein entsprechendes Schreiben des Armeestabs Sanität erhalten. Ab sofort müssen sie täglich melden, wie viele Notfallbetten für Patientinnen und Patienten mit Coronavirus zur Verfügung stehen. Dabei geht es um Isolationsplätze, Intensivpflegeplätze und Beatmungsplätze für Kinder und Erwachsene.

Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) gab am Mittwoch bekannt, dass es zurzeit in der Schweiz 82 von der SGI zertifizierte und anerkannte Intensivstationen gebe. Dort stehen zurzeit zwischen 950 und 1000 Betten zur Verfügung. «Davon verfügen 800 bis 850 Betten über Beatmungsgeräte», schreibt die SGI am Mittwoch. Zu diesen auf Intensivstationen verfügbaren Betten kämen 400 bis 450 Betten auf Intermediate Care Units, sogenannten Überwachungsstationen, hinzu.

Spitäler fahren ihre Kapazitäten hoch

Am Universitätsspital in Basel gibt es auf der Intensivpflegestation 22 Beatmungsplätze. «Das könnten wir im Bedarfsfall substanziell hochfahren», sagt Unispital-Sprecher Nicolas Drechsler. Am Kantonsspital St. Gallen sind es 36 Plätze mit Geräten, um Patientinnen und Patienten künstlich zu beatmen. «Wir gehen davon aus, dass davon für eine nächste Phase 18 Plätze für die Beatmung von Corona-Fällen ausgeschieden werden können», sagt Philipp Lutz, der Sprecher des Spitals.

Die Spitäler sollten zusätzliche Kapazitäten schaffen, teilt das VBS den Kliniken mit. Das sei möglich, indem nicht lebenswichtige Operationen verschoben, Personen früher entlassen oder in die Reha verlegt würden. Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt den Kliniken, Betten für Corona-Patienten frei zu machen. «In Bezug auf die Intensivpflegekapazitäten sind die Möglichkeiten auch in der Schweiz beschränkt», sagte am Dienstag Patrick Mathys, der Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG, an einer Medienkonferenz. Die Spitäler könnten jetzt zusätzliche Plätze schaffen, indem sie nicht nötige Eingriffe absagten. «Die Schaffung solcher Kapazitäten ist eine Herausforderung», sagte Mathys. Besonders, weil es nicht nur Plätze brauche, sondern auch das dazu nötige hochspezialisierte Personal.

St. Galler Kantonsspital sagt nicht lebenswichtige Operationen ab

Die Spitäler reagieren unterschiedlich auf die Forderung der Behörden. Das Kantonsspital St. Gallen hat bezüglich Kapazitätserhöhung bereits reagiert. «Entsprechende Überlegungen gab es bei uns schon seit einigen Tagen», sagt Sprecher Philipp Lutz. Die interne Taskforce Coronavirus mit den Chefärzten und Klinikleiterinnen und -leitern habe am Mittwoch beschlossen, dass ab Donnerstag keine Patienteneintritte mehr geplant würden, die nicht dringend nötig seien. Medizinisch notwendige Behandlungen wie beispielsweise Tumorbehandlungen oder Abklärungen bei Tumorverdacht seien vom Planungsstopp nicht betroffen, sagt Lutz.

Anders tönt es am Universitätsspital Basel. Es mache wenig Sinn, die Eingriffe einzuschränken, wenn kein akuter Engpass bestehe. «Sobald es nötig ist, werden wir aber Massnahmen ergreifen», sagt Sprecher Nicolas Drechsler. Der Leidensdruck für Patienten, die beispielsweise ein Hüftgelenk brauchten, sei gross. Solange es also möglich sei, wolle man solche Eingriffe machen, sagt er.

Auch die Armee soll bei der Pflege von Corona-Kranken zum Einsatz kommen. Zwar hat sie in Zivilspitälern und im Militärspital Einsiedeln gegen 800 Betten für die Grund- und Behandlungspflege zur Verfügung. Doch die seien unterirdisch und somit für die Bewältigung der Corona-Epidemie wenig geeignet. «Daher konzentriert sich die Armee darauf, das zivile Gesundheitswesen in dessen eigenen Infrastrukturen zu unterstützen. Die dafür vorgesehenen Formationen können nach Aufgebot und kurzer Ausbildungsphase innerhalb von zwei bis vier Tagen eingesetzt werden», sagt Armeesprecher Stefan Hofer.