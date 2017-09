Verlorener Sprengstoff stellt Ermittler vor Rätsel

Die Militärjustiz sucht noch immer nach Sprengstoff, der im vergangenen Jahr in einer Rekrutenschule in Aarau verschwand. Auch Strafverfolgungsbehörden der Kantone und des Bundes hätten sich in die Ermittlungen eingeschaltet, wie Martin Immenhauser der «Aargauer Zeitung» sagt. Laut dem Kommunikationschef der Militärjustiz arbeitet ein ganzes Team unter Hochdruck an dem Fall.

Der Verlust von mehreren Kilogramm Sprengstoff wurde in der Infanterie-Durchdiener-RS in Aarau festgestellt, als Munitionskisten kontrolliert wurden. Sowohl ein Diebstahl kam in Frage als auch eine fehlerhafte Beladung der Munitionskisten oder aber ein Fehler in der Buchhaltung.

Suche einstellen oder weitersuchen?

Laut der Militärjustiz wurde tatsächlich ein Teil des Materials falsch verbucht. Eine beträchtliche Menge sei aber wirklich verschwunden. Nun stellt sich die Frage, ob der Sprengstoff, Zünder sowie Übungshandgranaten weiterhin gesucht werden oder ob die Suche eingestellt werden soll.

Diebstahl kann als Ursache für das Verschwinden nicht ausgeschlossen werden, wie Immenhauser sagt. «Wir nehmen die Suche sehr ernst. Gerät das Material in falsche Hände, wäre das nicht gut.» Die Ermittlungen einzustellen, sei höchstens dann eine Option, wenn man zum Schluss komme, dass keine Chance mehr auf eine Klärung bestehe. Das sei derzeit aber nicht der Fall.

Fall beschäftigt auch Politik

Immenhauser beantwortet die Frage der «Aargauer Zeitung», ob die Bevölkerung beunruhigt sein sollte, mit Nein. «Die Bevölkerung muss sich keine Sorgen machen.» Bisher habe es keine Anschläge in der Schweiz mit Waffen der Schweizer Armee gegeben.

Mittlerweile haben sich auch Politiker mit dem verschwundenen Sprengstoff beschäftigt. SP-Nationalrätin Yvonne Feri erkundigte sich im Februar nach dem Verbleib des Materials. Verteidigungsminister Guy Parmelin wollte im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen keine Details preisgeben. Der SVP-Bundesrat verkündete aber, dass die Armee nach dem Fall ihre Kontrollen verstärkt habe. (oli)