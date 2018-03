Alt-Bundesrat Christoph Blocher hat an der Delegiertenversammlung der SVP in Klosters vor einem Abbruch der Demokratie gewarnt. Vor 25 Jahren habe vor der EWR-Abstimmung die gleiche Situation geherrscht heute.

«Wir müssen dem Schweizer Volk die Augen öffnen», rief Blocher in den Saal zu den Delegierten. Er sprach von einem Staatsstreich, an dem Bundesrat, Parlament und Bundesrichter beteiligt seien. Sie stellten internationales Recht über Schweizer Recht. In seiner flammenden Rede brauchte der 77-Jährige auch den Begriff «Gaunersyndikat».

Der Alt-Bundesrat warnte die Delegierten vor einem Rahmenvertrag mit der EU. In diesem Vertrag stünden Gesetze, welche die EU erlassen habe und die von der Schweiz akzeptiert werden müssten.

Für die Demokratie kämpfen

Bundesrat Ueli Maurer forderte die Delegierten dazu auf, für die Demokratie zu kämpfen und sie zu verteidigen. Ohne die direkte Demokratie wäre die Schweiz laut Maurer Mitglied der EU.

«Wir verdanken der direkten Demokratie die Unabhängigkeit, die Sicherheit, den Wohlstand und Stabilität», betonte Maurer.

«Misten wir aus»

«Decken wir Missstände auf. Packen wir an. Misten wir aus. Damit die Schweiz Schweiz bleibt», sagte der Berner Nationalrat Adrian Amstutz, der den Wahlkampf der Partei für die Wahlen 2019 leitet. Dem «Mitte-Links-Karren» sei entschieden in die Speichen zu greifen.

Amstutz sprach von einer «classe politique», die den Irrweg in die EU gehe. Der Auftrag für die nächsten Wahlen laute, die «Verfassungsbrecherparteien von Mitte-Links» müssten schrumpfen und die Demokratie- und Unabhängigkeitsgaranten gestärkt werden. (sda)