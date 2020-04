Verhängt der Bundesrat heute eine Ausgangssperre über das Land? Derzeit tagt die Landesregierung. Zwei Themen stehen im Raum: Das Rettungspaket und eine mögliche Ausgangssperre. Wir berichten laufend.

Schon jetzt kämpft die Polizei gegen Menschen-Ansammlungen. Foto: Keystone, 19. März 2020

Die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in der Schweiz steigt weiter rasant an: Am Freitagmittag gibt es bereits 4840 bestätigte Fälle, das sind 952 mehr als noch vor 24 Stunden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt.

Von den 4840 positiv getesteten Fällen sind 4176 bestätigt. An der Covid-19-Infektion gestorben sind bisher 43 Menschen. 50 Prozent der Fälle waren jünger als 51 Jahre, die Hälfte älter.

Die höchste Inzidenz (Fälle pro 100'000 Einwohner) hat laut aktualisiertem Situationsbericht zur epidemiologischen Lage der Kanton Tessin (230,9), gefolgt von den Kantonen Waadt (147,5) und Graubünden (80,1).

Weltweit waren bis am Freitagmorgen mehr als 244'000 Ansteckungen gemeldet, davon sind 10'030 Menschen gestorben. Über 85'000 Personen haben sich von der Krankheit erholt und sind wieder gesund. Bei den über 60-Jährigen sind Männer häufiger betroffen.

Nun wartet das Land auf den Bundesrat. Für den Nachmittag oder frühen Abend ist eine Pressekonferenz geplant (wir berichten live). Zwei Fragen dürften beantwortet werden: