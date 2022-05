Neue Messungen zur Mobilfunktechnologie – Schweizer 5G-Netz schneidet im europäischen Vergleich schlecht ab Die Schweiz kann das Potenzial der schnellen Mobilfunktechnologie nicht ausschöpfen. Schuld daran sind auch 5G-Gegner – das trifft Nutzerinnen und Nutzer direkt. Jon Mettler

Der schwache Leistungspegel bei 5G in der Schweiz führt zu geringeren Übertragungsraten. Foto: Christof Schürpf (Keystone)

Smartphone-Anwenderinnen und -Anwender in der Schweiz erhalten bei der Verbindung mit den neuen 5G-Netzen eine schlechtere Signalstärke als Mobilfunkkunden in den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien. Das beeinträchtigt das Nutzererlebnis, wie aktuelle Messungen von Opensignal zeigen.

Der von der Telecombranche unabhängige britische Anbieter der gleichnamigen Geschwindigkeitstest-App sieht einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Signalstärke und der durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeit: je schlechter der Leistungspegel, desto langsamer die Übertragungsrate von Daten.

Messungen in den vier Ländern im ersten Quartal zeigen: In der Schweiz lag die durch­schnitt­liche Signal­stärke bei –105,9 Dezibel Milliwatt, dem dafür verwendeten Messwert. Dabei handelt es sich um einen deutlich nied­rigeren Wert als in den anderen unter­suchten Ländern. Die schwächere Signalstärke führte hierzulande zu Einbussen bei der durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeit gegenüber einer hervorragenden Signalstärke von –85 Dezibel Milliwatt und mehr.

Die Übertragungsrate fiel von 306,4 Megabit pro Sekunde auf 179 Megabit pro Sekunde. Das bedeutet einen Rückgang von knapp 42 Prozent.

Damit nicht genug: In der Schweiz empfingen mehr Konsumentinnen und Konsumenten ein schlechtes 5G-Signal als in den anderen Ländern. 54 Prozent – also mehr als die Hälfte – aller Mess­werte wiesen hierzulande «schwache» oder «schlechte» Leis­tungs­pegel auf. In Deutschland, Italien und Frankreich lag dieser Anteil in einer Bandbreite von 38 bis knapp 40 Prozent.

Als Grund für das schlechte Resultat nennt Opensignal die strengen Grenzwerte für Mobilfunkantennen. Die Schweiz gehört bei der Strahlung von Sendemasten zu den Ländern mit den striktesten Vorgaben. Beispielsweise sind die Grenzwerte zehnmal tiefer als in den Ländern der Europäischen Union.

Für Opensignal-Analyst Robert Wyrzykowski, der die Messungen ausgewertet hat, ist deshalb klar: «Mit einer Lockerung der Vorschriften könnten die Schweizer Nutzerinnen und Nutzer von einem grossen Schub bei ihrem 5G-Erlebnis profitieren.» Dies würde es der Schweiz und ihren Telecomanbietern ermöglichen, «das Potenzial von 5G voll auszuschöpfen» und «eine weltweite Führungsrolle bei 5G» zu übernehmen.

Mobilfunkanbieter zeigen sich «besorgt»

Die Forderung nach tieferen Grenzwerten dürfte bei der Swisscom, Sunrise UPC und Salt gut ankommen. Denn die Branche reagiert «besorgt» auf die neue Analyse von Opensignal.

«Die Schweiz gehörte im Jahr 2019 zu den ersten Ländern, in welchen kommerzielles 5G den Kundinnen und Kunden angeboten wurde. Diesen Vorsprung haben wir verloren», sagt Christian Grasser, Geschäftsführer des Schweizerischen Verbands der Telekommunikation. Grasser äussert sich im Namen der drei Mobilfunkbetreiber.

Einen Zusammenhang zwischen der schwachen Signalstärke und den lästigen Unterbrüchen von Telefongesprächen sieht Grasser nicht. Funklöcher entstehen dort, wo sich Mobiltelefone nicht in die Funkzellen einwählen können. Um diese zu stopfen, sind deshalb laut Grasser mehr Antennen nötig.

Der Widerstand in der Bevölkerung gegen 5G wegen gesundheitlicher Bedenken hat dazu geführt, dass nach Branchenangaben derzeit über 3000 Baugesuche für neue Anlagen oder Anpassungen bestehender Sendeanlagen hängig sind.

Abhilfe schaffen sollen nun vereinfachte Bewilligungsverfahren für bestimmte Arten von Antennen, welche die Konferenz der kantonalen Umweltdirektoren den Kantonen empfiehlt. Einsprachen von Anwohnern wären somit nicht mehr möglich.

Messergebnis unterminiert 5G-Werbebotschaft

Allerdings unterminieren die Erkenntnisse von Opensignal die Werbebotschaften der Anbieter, die 5G gerne als einen schnellen und leistungsfähigen Standard verkaufen. Trotz der klaren Messwerte halten die Mobilfunkbetreiber an diesen Aussagen fest.

Die Downloadgeschwindigkeiten von 5G seien in der Schweiz je nach Betreiber zwischen 2,5-mal und 4,3-mal höher als bei den 4G-Netzen, sagt Grasser vom Telecomverband. Er räumt jedoch ein, dass der Vergleich mit den Nachbarländern zeige, dass die Versorgung mit 5G «noch deutlich besser sein könnte».

Das Bundesamt für Kommunikation als Aufsichtsbehörde hat die Befunde von Opensignal zur Kenntnis genommen, sieht die Verantwortung aber bei den Mobilfunkanbietern. Diese seien für Planung und Betrieb der Infrastruktur zuständig. Das Amt führe deshalb keine Messungen wie Opensignal durch, sagt ein Sprecher.

Die Behörde prüfe einzig, ob die Netzbetreiber die Auflagen für ihre Mobilfunkkonzessionen erfüllen. Dazu gehören minimale Vorgaben für die Abdeckung, welche mindestens 50 Prozent der Bevölkerung betragen muss. «Die Konzessionen legen dementsprechend keine Übertragungsgeschwindigkeiten und Signalpegel fest», so der Sprecher.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Er hat mehrere Journalistenpreise gewonnen, darunter den Nebenmedienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbands, den European Newspaper Award und den Medienpreis der Bedag. Mehr Infos @jonmettler

