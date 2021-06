Millionenzoff um James-Bond-Auto – Schweizer Autohändler liefert sich Machtkampf mit Aston Martin Die Sportwagenfirma kündigt sämtliche Verträge mit einem ihrer wichtigsten Vertriebspartner. Dieser sitzt in der Ostschweiz. Ist er den Briten zu mächtig geworden? Beat Schmid

Mit Millionen von Schweizer Kunden vorfinanziert: Hypercar Aston Martin Valkyrie. Foto: Imago Images

Wenn ein Autohersteller sich von einem Händler trennt, ist das eigentlich keine Meldung, die den Börsenkurs beeinflussen könnte. Doch diese Woche sah sich der englische Luxusautobauer Aston Martin gezwungen, die Terminierung der Geschäftsbeziehungen mit seinem Vertriebsstützpunkt in St. Gallen vor Börsenstart zu vermelden. Die News schaffte es sogar in die «Financial Times», auch Bloomberg und Reuters berichteten.

Was war da los? Was ist so wichtig? Aston Martin gab bekannt, dass sie alle Verträge mit der St. Galler Händlerin AF Cars AG kündigen und die zwei Gründer der Firma verklagen wolle, weil diese Kundengelder in der Höhe von knapp 13 Millionen Franken nicht weitergeleitet haben sollen. Dabei handelt es sich um Andreas Baenziger und Florian Kamelger, zwei Ärzte, die vor über zehn Jahren den Vertrieb mit Aston-Martin-Sportwagen in der Ostschweiz aufgebaut hatten.