Folgen des Evergrande-Kollapses – Schweizer Banken sitzen tief im China-Sumpf

Die erhofften Wachstumspläne von UBS, Credit Suisse und Julius Bär lösen sich in Luft auf. Und ihnen drohen hohe Verluste. Denn die Immobilienkrise in China trifft ihre reichen Kunden in Asien.