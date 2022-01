Costa Rica – Schweizer bei Unfall ums Leben gekommen Bei einer Kollision zwischen einem Minibus und einem LKW sind am Freitag im Westen Costa Ricas vier Menschen tödlich verletzt worden. Unter den Opfern befindet sich ein Schweizer.

Zwei amerikanische und ein Schweizer Tourist sind beim Zusammenstoss eines Kleinbusses und einem Lastwagen in der Provinz Puntarenas im Westen Costa Ricas getötet worden.

Der Kleinbus, dessen costaricanischer Fahrer ebenfalls ums Leben kam, war auf dem Weg in die Touristenregion Guanacaste an der Pazifikküste. Nach Angaben der Polizei stiess das Fahrzeug beim Überholen mit dem Lastwagen zusammen und stürzte in einen Graben.

Die beiden Amerikaner und der Schweizer waren auf der Stelle tot. Drei weitere Touristen, deren Nationalität nicht angegeben wurde, befinden sich in kritischem Zustand in einem Spital in Puntarenas.

