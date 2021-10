Brautstylistin aus Rickenbach – «Schweizer Bräute wollen natürliches Make-up und Locken»

Als Flying Visagist bietet Maria del Mar von Boddien Make-up und Frisuren für Bräute an – am Ort der Hochzeit. Eine Marktlücke mit grosser Nachfrage.

Sie sagen, das Geschäft als Flying Visagist laufe sehr gut, weshalb haben Sie 2017 trotzdem noch ein Studio in Rickenbach eröffnet?

Maria del Mar von Boddien: Weil ich kurz vor einem Burn-out gestanden habe. Ich hatte so viel Arbeit. Seit zwölf Jahren biete ich komplette Brautstylings, also Make-up und Haare, am Ort der Hochzeit an. Das scheint in dieser Kombination eine Lücke im Markt zu sein. Irgendwann musste ich aufhören, auch für die Probestylings zu den Bräuten zu fahren, weil ich es zeitlich einfach nicht mehr schaffte. Jetzt kommen sie dafür ins Studio.