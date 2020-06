Geschicktes Marketing oder doch Ueli Maurers Rede? – Schweizer buchen mehr im eigenen Land als Deutsche und Franzosen Die Zahlen der Inland-Urlauber ziehen hierzulande deutlich stärker an als anderswo. Das sind die Gründe. Konrad Staehelin

Schweizer buchen deutlich mehr Hotelübernachtungen im Inland als noch vor einem Jahr. Im Bild ein Zimmer am Neuenburgersee. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es war wohl die Szene der Corona-Sondersession vom Mai, als Ueli Maurer mit einer unüblichen Portion Pathos an die Parlamentarier – und indirekt an die Bevölkerung – appellierte: «Machen Sie Ferien in der Schweiz. Geben Sie das Geld hier aus.» Damals erhielt Maurer Applaus. Jetzt zeigt sich, dass tatsächlich geschieht, was er sich gewünscht hat.