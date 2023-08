Schweizer Cup – Nun trifft der FC Winterthur auf Aarau In der ersten Runde des Schweizer Cups setzte sich der FCW gegen das unterklassige Wettswil-Bonstetten mühevoll 2:0 durch. Die nächste Aufgabe gegen Aarau wird deutlich schwieriger. Urs Kindhauser

Im Cup-Sechzehntelfinal wird FCW-Trainer Patrick Rahmen an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Foto: Enzo Lopardo

Nach seinem 2:0-Sieg gegen Wettswil-Bonstetten trifft der FCW im Cup-Sechzehntelfinal auswärts auf den FC Aarau, den alten Rivalen aus der Challenge League. Gespielt wird am 15. oder 16. September. FCW-Trainer Patrick Rahmen wird dann an eine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Er trainierte die Aarauer von 2018 bis 2020. Umgekehrt führte Aaraus aktueller Trainer Alex Frei den FCW vor gut einem Jahr an seinem jetzigen Club vorbei in die Super League.

In der ersten Cup-Runde setzte sich Aarau gegen den Erstligisten Dietikon 1:0 durch. In die Meisterschaft startete der ambitionierte Challenge-Ligist mit je zwei Siegen und zwei Niederlagen. Aarau unterlag in Sion und zu Hause Leader Xamax.

Vier Zürcher im Achtelfinal?

Nebst dem FCW, den Grasshoppers (gegen Sion) und dem FCZ (gegen Tuggen) hat ein viertes Zürcher Team eine gute Chance, den Cup-Achtelfinal zu erreichen: Der FC Greifensee aus der 2. Liga, der sonst gegen Phönix, Veltheim oder Wiesendangen spielt. Dessen jüngste Geschichte ist speziell. Im Juni musste Greifensee nach seinem letzten Meisterschaftsspiel zwei Wochen warten, bis der Klassenerhalt definitiv war. Am gleichen Tag gewann es den Final des Zürcher Regionalcups im Elfmeterschiessen gegen Witikon und qualifizierte sich für den Schweizer Cup. Da wartete in der ersten Runde kein «Grosser», sondern mit Schönenwerd-Niedergösgen ebenfalls ein Zweitligist. Greifensee gewann am Samstag auswärts 2:0 und trifft im September im Sechzehntelfinal auf eigenem Platz auf Onex – im Duell der beiden letzten Zweitligisten im Wettbewerb.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

