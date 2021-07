Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Schweizer Finanzplatz bei griechischer Politprominenz beliebt Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Meldete zwei Konti bei der Tessiner Corner Bank, die jedoch seiner Frau, Danai Stratou, gehören sollen: Yanis Varoufakis. Foto: AFP

In der Euro-Krise galten griechische Vermögen in der Schweiz als so etwas wie der heilige Gral der EU: wenn die Griechen die gigantischen Summen nur in der Heimat versteuern würden, wäre der Staat auch nicht so pleite. Seither müssen Parlamentarier ihre Vermögen im Ausland offenlegen. Gigantische Summen sind dabei nicht zum Vorschein gekommen – aber es zeigt sich, dass der hiesige Finanzplatz bei der Politprominenz aus Athen nach wie vor beliebt ist. So setzt der konservative Premier Kyriakos Mitsotakis auf die noble Genfer Privatbank Lombard Odier, der umtriebige Linksaussen Yanis Varoufakis meldet hingegen zwei Konti bei der Tessiner Corner Bank. Laut dem Formular gehören sie aber nicht dem Autor von ­kapitalismuskritischen Büchern, sondern seiner Frau, der Künstlerin Danai Stratou.

