Umstrittenes Milliardengeschäft – Schweizer Firma macht mit Putins Öl ein Vermögen Nach Beginn des Ukraine-Kriegs tauchte Fractal Shipping aus Genf aus dem Nichts auf, kaufte 27 Tanker – und verschiffte in nur einem Jahr russisches Erdöl im Wert von 3 Milliarden Franken – trotz Sanktionen völlig legal. Sylvain Besson , Gøran Skaalmo (Dagens Naerinsliv)

Ruhige Gewässer: Der Lakonische Golf von Griechenland ist ein berüchtigter Ort, um unbemerkt Öl mit zweifelhafter Herkunft zu verschiffen. Foto: Ørjan F. Ellingvåg

Hip gekleidet und sichtlich entspannt, gehen die Manager in den Büros des Unternehmens Fractal Shipping ein und aus. Nichts deutet hier, an bester Lage in der Genfer Innenstadt, auf ihre fragwürdige Tätigkeit hin: Die Geschäftsleute sind führend in einem neuen Geschäftsmodell im Ölgeschäft, das so lukrativ wie kontrovers ist.